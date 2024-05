Ιρλανδία: Αναγνωρίζει σήμερα το κράτος της Παλαιστίνης, η αντίδραση του Ισραήλ

Η ιρλανδική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει σήμερα πως προχωρά στην αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης, μεταδίδουν ιρλανδικά ΜΜΕ. Το Δουβλίνο είχε αναγγείλει στις αρχές Απριλίου πως ετοιμαζόταν για την κίνηση αυτή και την περασμένη εβδομάδα κατέστησε σαφές πως θα προχωρούσε στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους εντός Μαΐου.

Προβλέπεται να παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου ηγετών της κυβέρνησης του κράτους μέλους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ιρλανδού πρωθυπουργού Σάιμον Χάρις, στις 08:00 (τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας).

Στη συνέντευξη αυτή η κυβέρνηση της Ιρλανδίας θα ανακοινώσει την απόφασή της να προχωρήσει στην αναγνώριση, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιρλανδικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης RTÉ και της εφημερίδας Irish Times.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών μεταφόρτωσε στο X βίντεο απευθυνόμενο στο Δουβλίνο για το προειδοποιήσει πως αναγνωρίζοντας παλαιστινιακό κράτος θα μετατραπεί «σε πιόνι στα χέρια του Ιράν» και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Η κίνηση αυτή το μόνο που θα κάνει είναι να «τροφοδοτήσει τον εξτρεμισμό και την αστάθεια», κατά την ισραηλινή διπλωματία.

Recognizing a Palestinian state will lead to more terrorism, instability in the region and jeopardize any prospects for peace.

Don’t be a pawn in the hands of Hamas. pic.twitter.com/81f7Gxweol

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 21, 2024