Ιρλανδία: Προετοιμασίες για την εκταφή 796 βρεφών που πέθαναν σε θρησκευτικό ίδρυμα

,Μετά από 10 και πλέον χρόνια μετά την ανακάλυψη ενός ομαδικού τάφου όπου είχαν ταφεί 796 παιδιά στον τόπο μιας πρώην θρησκευτικής εστίας στην Ιρλανδία, εργάτες άρχισαν σήμερα να προετοιμάζουν τον χώρο καθώς οι πρώτες εκταφές προγραμματίζονται για τον Ιούλιο.

Κιγκλιδώματα του εργοταξίου έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά για να αποκλείσουν το σημείο αυτό.

Το 2014, η Ιρλανδή ιστορικός Κάθριν Κόρλες κατάφερε να αποδείξει ότι τα παιδιά αυτά, από νεογέννητα έως και παιδιά ηλικίας εννέα ετών, πέθαναν μέσα στην εστία των Αδελφών του Ελέους στο Τούαμ, 220 χιλιόμετρα δυτικά του Δουβλίνου. Οι έρευνές της επέτρεψαν να βρεθεί ο χώρος όπου είχαν ταφεί οι σοροί τους, και ο οποίος θα ερευνηθεί από τις 10 Ιουλίου: ο πρώην σηπτικός τάφος της εστίας την οποία διαχειρίζονταν καθολικές καλόγριες.

Galway’s Tuam Dig Begins to Address Decades-Old Mystery of almost ‘800 Missing Babies’

Preliminary work has started for the excavation of the former mother-and-baby home in Tuam, Co Galway, with main efforts beginning mid-July.

This follows concerns raised in 2014 about the… pic.twitter.com/2oWH11rUpJ

