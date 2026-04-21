Ισχυρός σεισμός στα σύνορα Κολομβίας – Ισημερινού

Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,5 Ρίχτερ καταγράφηκε στα σύνορα Κολομβίας και Ισημερινού

Ισχυρός σεισμός στα σύνορα Κολομβίας – Ισημερινού
21 Απρ. 2026 7:13
Pelop News

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή των συνόρων μεταξύ Κολομβίας και Ισημερινού, σύμφωνα με στοιχεία από το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Όπως έγινε γνωστό, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε βάθος 83 χιλιομέτρων, γεγονός που ενδέχεται να περιόρισε την ένταση των επιπτώσεων στην επιφάνεια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Κολομβία και Ισημερινός παραμένουν σε επιφυλακή, παρακολουθώντας τη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.

