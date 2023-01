Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία και το δυτικό Τιμόρ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε κοντά στο Pulau Pulau, στα νησιά Tanimbar, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χλμ.

Μάλιστα, υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι.

#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.7 || 342 km SW of #Tual (#Indonesia) || 8 min ago (local time 02:47:35). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/TZOLYIIMuS

— EMSC (@LastQuake) January 9, 2023