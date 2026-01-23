Ισίδωρος Κούβελος για ΔΕΗ Tour of Hellas: «Δύναμη για τη χώρα μας οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις»

Ο Ισίδωρος Κούβελος και η ΕΟΚ στηρίζουν για ΔΕΗ Tour of Hellas: «Δύναμη για τη χώρα μας οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις».

Ισίδωρος Κούβελος για ΔΕΗ Tour of Hellas: «Δύναμη για τη χώρα μας οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις» Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στηρίζει το ΔΕΗ Tour of Hellas
23 Ιαν. 2026 11:47
Pelop News

Συνάντηση εργασίας είχαν στελέχη της Cycling Greece, Οργανωτικής Επιτροπής του Υπουργείου Αθλητισμού για το ΔΕΗ Tour of Hellas, με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο.

Ισίδωρος Κούβελος για ΔΕΗ Tour of Hellas: «Δύναμη για τη χώρα μας οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις»

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη συνέχιση της στενής συνεργασίας και στην επιβεβαίωση της αιγίδας της ΕΟΕ, η οποία αποτελεί σταθερό στήριγμα για το κύρος, την αξιοπιστία και τη διεθνή παρουσία της διοργάνωσης.

Η Οργανωτική Επιτροπή παρουσίασε τον σχεδιασμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, με στόχο τη διαρκή εξέλιξη του αγώνα και την ανάδειξη της Ελλάδας μέσα από τις μοναδικές διαδρομές, τα τοπία και τις ιστορίες της.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, δήλωσε: «Οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη δύναμη να μιλούν για τη χώρα μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο ΔΕΗ Tour of Hellas είναι ένας αγώνας που συνδυάζει τον αθλητισμό με την εικόνα της Ελλάδας, προβάλλοντας τις διαδρομές, τις πόλεις και τη φυσική της ομορφιά σε εκατομμύρια θεατές. Η ΕΟΕ θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που υπηρετούν το αθλητικό ιδεώδες και ενισχύουν την εξωστρέφεια της χώρας μας».

Από την πλευρά της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Επιχειρησιακός Διευθυντής του ΔΕΗ Tour of Hellas, Τάκης Ξουρής, ευχαρίστησε τον κ. Κούβελο και την ΕΟΕ για τη σταθερή στήριξη, τονίζοντας πως η αιγίδα αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τη διεθνή πορεία του αγώνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:13 Άστρος Κυνουρίας: Τελευταίο αντίο στον 53χρονο λιμενικό – Η Βουλή αναλαμβάνει τη στήριξη του ανήλικου παιδιού του
12:02 Στα χέρια της αστυνομίας στην Αμαλιάδα γυναίκα με ποινή φυλάκισης για κλοπή
11:57 Αγρίνιο: Σύλληψη γυναίκας με καταδικαστική απόφαση για κλοπή – Ποινή φυλάκισης 8 μηνών
11:55 Φυματίωση σε φυλακές Κασσαβέτειας: Ανήλικος και ενήλικος κρατούμενος με ενεργή νόσο – Έλεγχοι σε όλους τους κρατούμενους
11:51 Κυλλήνη: Συλλήψεις για αυτοσχέδιους καταυλισμούς χωρίς υποδομές – Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία
11:50 Η ΝΕΠ στη Χειμερινή Ημερίδα Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών Κατηγοριών
11:49 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Ιανουαρίου
11:47 Ισίδωρος Κούβελος για ΔΕΗ Tour of Hellas: «Δύναμη για τη χώρα μας οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις»
11:45 Αχαΐα: Δύο συλλήψεις για παραβάσεις οδικής ασφάλειας – Οδήγηση χωρίς πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ
11:38 Συναγερμός για τη γρίπη: Δύο παιδιά στη ΜΕΘ, διασωληνωμένο 3χρονο – Αύξηση 30% στις παιδιατρικές νοσηλείες
11:35 Πάτρα: Παράνομο ρεύμα σε σπίτια – Δύο άνδρες στα χέρια της αστυνομίας
11:30 Πάτρα: Ασθενείς λιμνάζουν στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ – Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται σε κλινικές
11:26 Λαθραία τσιγάρα σε σπίτι στην Πάτρα – Συνελήφθη γυναίκα
11:23 Δήμος Ερυμάνθου: Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 2026 με έμφαση σε έργα, κοινωνική πολιτική και καθημερινότητα
11:22 Πάτρα: Το «Πανεπιστήμιο πάει Καρναβάλι»
11:20 Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα σήμερα: τάσεις και ευκαιρίες
11:18 Σοκ στο Ασβεστοχώρι: 14χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την 16χρονη αδελφή του
11:14 Σχέδιο Τραμπ για Γροιλανδία: Πυραύλοι, βάσεις και πρόσβαση «χωρίς τέλος»
11:11 Μαρία Καρυστιανού: «Δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα» – Αιχμές για τη δίκη των Τεμπών και το νέο πολιτικό εγχείρημα
11:10 Συντάξεις Φεβρουαρίου: Οι ημερομηνίες καταβολής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ