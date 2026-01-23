Ισίδωρος Κούβελος για ΔΕΗ Tour of Hellas: «Δύναμη για τη χώρα μας οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις»

Συνάντηση εργασίας είχαν στελέχη της Cycling Greece, Οργανωτικής Επιτροπής του Υπουργείου Αθλητισμού για το ΔΕΗ Tour of Hellas, με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη συνέχιση της στενής συνεργασίας και στην επιβεβαίωση της αιγίδας της ΕΟΕ, η οποία αποτελεί σταθερό στήριγμα για το κύρος, την αξιοπιστία και τη διεθνή παρουσία της διοργάνωσης.

Η Οργανωτική Επιτροπή παρουσίασε τον σχεδιασμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, με στόχο τη διαρκή εξέλιξη του αγώνα και την ανάδειξη της Ελλάδας μέσα από τις μοναδικές διαδρομές, τα τοπία και τις ιστορίες της.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, δήλωσε: «Οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη δύναμη να μιλούν για τη χώρα μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο ΔΕΗ Tour of Hellas είναι ένας αγώνας που συνδυάζει τον αθλητισμό με την εικόνα της Ελλάδας, προβάλλοντας τις διαδρομές, τις πόλεις και τη φυσική της ομορφιά σε εκατομμύρια θεατές. Η ΕΟΕ θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που υπηρετούν το αθλητικό ιδεώδες και ενισχύουν την εξωστρέφεια της χώρας μας».

Από την πλευρά της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Επιχειρησιακός Διευθυντής του ΔΕΗ Tour of Hellas, Τάκης Ξουρής, ευχαρίστησε τον κ. Κούβελο και την ΕΟΕ για τη σταθερή στήριξη, τονίζοντας πως η αιγίδα αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τη διεθνή πορεία του αγώνα.

