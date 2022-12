Ισραήλ: 16χρονη Παλαιστίνια σκοτώθηκε «κατά λάθος» από τον στρατό στην Τζενίν

Το πρωί της Δευτέρας το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε τον θάνατο της Τζέινα Ζακάρνα, 16 ετών, η οποία πυροβολήθηκε στο κεφάλι σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και ντόπιων μαχητών.

Ο Χουσέιν αλ Σέιχ, υψηλόβαθμο στέλεχος της παλαιστινιακής κυβέρνησης, ζήτησε να διενεργηθεί αμέσως έρευνα για την «εκτέλεση» της έφηβης, η κηδεία της οποίας έγινε λίγες ώρες αργότερα παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων.

«Από την προκαταρκτική έρευνα συμπεράναμε ότι η νεαρή κοπέλα σκοτώθηκε από ακούσια πυρά στρατιωτών οι οποίοι στόχευαν ενόπλους άνδρες σε μια ταράτσα, σε αυτόν τον τομέα», ανέφερε η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, η Τζέινα βρισκόταν στη στέγη του σπιτιού της όταν έγινε η ανταλλαγή πυρών. Βρέθηκε νεκρή αφού αποχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις.

Δείτε βίντεο από την Τζενίν

The 16-year-old Palestinian child, Jana Zakarneh, was shot dead by lsraeli forces in Jenin during a military raid. pic.twitter.com/AZx2tmjWYa

— Muhammad Smiry (@MuhammadSmiry) December 12, 2022