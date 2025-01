Ισραήλ: Μπλοκάρει την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατούμενων BINTEO

Το Ισραήλ μπλόκαρε την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων, μετά την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων.

Με τον τρόπο αυτό, η ισραηλινή κυβέρνηση διαμαρτύρεται για τις σκηνές χάους υπό τις οποίες οδηγήθηκαν οι Αρμπέλ Γεχούντ, Γκάντι Μόουζες και πέντε υπήκοοι της Ταϊλάνδης στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα, ώστε να επιστρέψουν από εκεί στα σπίτια τους, μετέδωσε το Κανάλι 12.

Σύμφωνα με το protothema, το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι κρατούμενοι βρίσκονταν στα λεωφορεία έτοιμοι να απελευθερωθούν όταν διατάχθηκε η επιστροφή τους.

One WOMAN. Not a soldier. Just a JEWISH woman.

Arbel Yehud, alone, 481 days and nights in Hamas captivity.

A Jewish woman who’s name was never mentioned by ANY Women’s Rights org – and that includes @unwomenchief -,women’s magazines,celebrities, feminists. Zero, nada.… pic.twitter.com/O5St9sW0WH

— miha schwartzenberg (@mihaschw) January 30, 2025