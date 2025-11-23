Ισραήλ: Εν ψυχρώ βομβαρδισμός στα νότια προάστια της Βηρυτού

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επιδρομή εναντίον ενός υψηλόβαθμου στελέχους της οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου στα νότια περίχωρα της πρωτεύουσας Βηρυτού.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε ένα στοχευμένο πλήγμα εναντίον ενός σημαντικού τρομοκράτη στη Βηρυτό», ανέφερε σε μία λιτή ανακοίνωση ο ισραηλινός στρατός, χωρίς να διευκρινίζει την τύχη του ανθρώπου που έβαλε στο στόχατρο.

Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό δρόμο στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου κάτοικοι είπαν στο πρακτορείο Reuters πως άκουσαν τον ήχο των πολεμικών αεροσκαφών πριν από την έκρηξη.

Κόσμος βγήκε έντρομος από τα κτίρια υπό τον φόβο ότι θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις, μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του Reuters στην περιοχή.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών υγείας.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως το Ισραήλ δεν ενημέρωσε τις ΗΠΑ εκ των προτέρων σχετικά με το πλήγμα εναντίον ενός στελέχους της Χεζμπολάχ σε προάστιο της Βηρυτού, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ δημοσιογράφος του Axios.

Ο αξιωματούχος είπε πως η διοίκηση ενημερώθηκε αμέσως μετά την επιδρομή και δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών είπε πως οι ΗΠΑ γνώριζαν εδώ και ημέρες πως το Ισραήλ σχεδιάζει να κλιμακώσει τις επιθέσεις στον Λίβανο, σύμφωνα με την ανάρτηση.

