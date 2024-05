Ισραήλ: Εντόπισε τις σορούς άλλων τριών ομήρων της Χαμάς ΦΩΤΟ

Οι ισραηλινές δυνάμεις εντόπισαν τις σορούς άλλων τριών ομήρων, που είχε απαγάγει η Χαμάς, μετά από ολονύκτια επιχείρηση.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών των IDF, οι όμηροι Χανάν Γιαμπλόνκα, Μισέλ Νίσεμπαουμπ και Οριόν Ερναντέζ δολοφονήθηκαν στη διάρκεια του μακελειού στο φεστιβάλ SuperNova στις 7 Οκτωβρίου και τα πτώματά τους μετέφεραν μέλη της παλαιστινιακής ισλαμιστικής εξτρεμιστικής οργάνωσης στη Γάζα.

Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum, and Orion Hernandez were murdered during the October 7 Massacre and were abducted to Gaza by Hamas terrorists.

Their bodies were rescued overnight during a joint IDF and ISA operation in Jabaliya, and brought back to Israel.

