Ισραήλ: Ετοιμο να καταλάβει το προπύργιο της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

«Μονάχα ένας μικρός αριθμός τρομοκρατών παραμένει στην περιοχή του Μπιντ Τζμπέιλ», είπε ο αξιωματικός

13 Απρ. 2026 17:23
Pelop News

Ο πλήρης επιχειρησιακός έλεγχος της πόλης Μπιντ Τζμπέιλ, στον νότιο Λίβανο, από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις  θα έχει επιτευχθεί εντός ημερών, με τους μαχητές της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, να έχουν πλέον περιορισμένη δυνατότητα να επιτεθούν στο βόρειο Ισραήλ από την περιοχή, δήλωσε σήμερα ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.

«Μονάχα ένας μικρός αριθμός τρομοκρατών παραμένει στην περιοχή του Μπιντ Τζμπέιλ», είπε ο αξιωματικός, προσθέτοντας πως ο IDF «εξουδετέρωσε τρομοκράτες καθώς εξέρχονταν από το νοσοκομείο στο Μπιντ Τζμπέιλ, ενώ εντόπισε πολλούς εκτοξευτές και όπλα».

«Η δόξα δεν χτίζεται με λόγους, αλλά με τον ρυθμό των βημάτων των στρατιωτών. Ο έλεγχος της Μπιντ Τζμπέιλ δεν είναι απλώς ένα στρατιωτικό επίτευγμα, αλλά η συντριβή ενός συμβόλου αλαζονείας…

Πίστευαν ότι ήμασταν πιο αδύναμοι από τον ιστό μιας αράχνης, και σήμερα σηκωθήκαμε για να δείξουμε στον κόσμο την αλήθεια. Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ γυρίζουν σελίδα στις αυταπάτες μέσα στο ίδιο τους το σπίτι…», ανακοίνωσε στα αραβικά ο εκπρόσωπος του IDF.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11-12/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ