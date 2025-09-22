Ισραήλ: Γιατί δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μιλήσει την Παρασκευή από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης

Νετανιάχου
22 Σεπ. 2025 21:31
Pelop News

Γνωστοποιήθηκε ότι το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει στην συνεδρίαση της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με αντικείμενο την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Τεχεράνη: Σε 9 μήνες εκτέλεσε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους!

Ο λόγος που δεν θα συμμετέχει το Ισραήλ στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι η εβραϊκή πρωτοχρονιά, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας «λυπηρό» το γεγονός ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη χώρα του.

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι η αντιπροσωπεία του Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει σε αυτήν τη συνεδρίαση που συμπίπτει με το Ρος Χασανά, την εβραϊκή πρωτοχρονιά» ανέφερε ο Ντάνι Ντάνον σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Παρά το αίτημα του Ισραήλ να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία η συζήτηση που ζητήθηκε από την Αλγερία, τη Γουιάνα, το Πακιστάν, τη Σιέρα Λεόνε και τη Σομαλία, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο προγραμματισμός δεν άλλαξε.

«Είναι λυπηρό που το Συμβούλιο συνεδριάζει χωρίς το Ισραήλ», πρόσθεσε ο Ισραηλινός διπλωμάτης σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μιλήσει την Παρασκευή από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.
