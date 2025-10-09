Ισραήλ: Η πρώτη δήλωση του Νετανιάχου μετά τη συμφωνία με την Χαμάς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει πως είναι «μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ» μετά τη συμφωνία της Χαμάς για την πρώτη φάση του αμερικανικού σχεδίου για το τέλος του πολέμου στη Γάζα, και ανακοινώσε ότι θα συγκαλέσει την Πέμπτη 9/10/2025 την κυβέρνηση για να εγκρίνει τη συμφωνία.

«Μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ. Αύριο θα συγκαλέσω την κυβέρνηση για να εγκρίνει τη συμφωνία και να φέρουμε όλους τους αγαπημένους μας ομήρους πίσω», αναφέρει ο Νετανιάχου σε δήλωση από το γραφείο του.

«Ευχαριστώ τους θαρραλέους στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και όλες τις δυνάμεις ασφαλείας — χάρη στο θάρρος και τη θυσία τους φτάσαμε σε αυτή τη μέρα», προσθέτει.

Ο πρωθυπουργός εκφράζει επίσης τις «βαθιές ευχαριστίες» του προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και την ομάδα του «για την αφοσίωσή τους σε αυτή την ιερή αποστολή απελευθέρωσης των ομήρων μας».

«Με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε όλους τους στόχους μας και να επεκτείνουμε την ειρήνη με τους γείτονές μας», καταλήγει ο Νετανιάχου.

