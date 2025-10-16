Ισραήλ: Ίσως να ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα την Κυριακή

Ο Σαάρ, στο περιθώριο του φόρουμ MED Dialogues, ανέφερε ότι πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες και συνεννοήσεις για την επαναλειτουργία του

16 Οκτ. 2025 22:24
Η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα συνεχίζεται και ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σαάρ δήλωσε σήμερα (16.10.2025) από τη Νάπολη της Ιταλίας ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, που συνδέει την Αίγυπτο με τη Γάζα, πιθανότατα θα ανοίξει ξανά την Κυριακή.

Ο Σαάρ, στο περιθώριο του φόρουμ MED Dialogues, ανέφερε ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες και συνεννοήσεις για την επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα στη Γάζα. «Το άνοιγμα θα γίνει υπό τις κατάλληλες συνθήκες», τόνισε.

Οι ισραηλινές αρχές είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι η ακριβής ημερομηνία επαναλειτουργίας θα ανακοινωθεί αργότερα.

Ο ΟΗΕ και μεγάλες ανθρωπιστικές οργανώσεις πιέζουν το Ισραήλ και την Αίγυπτο να επιτρέψουν το άνοιγμα του περάσματος, καθώς ο πληθυσμός της Γάζας αντιμετωπίζει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου που προκλήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου προέβλεπε ήδη το άνοιγμα του περάσματος μετά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Αν και η Χαμάς παρέδωσε τους 20 ομήρους που παρέμεναν ζωντανοί, δεν έχει παραδώσει όλες τις σορούς των νεκρών που κρατούσε, καθυστερώντας έτσι την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας.
