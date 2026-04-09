Ισραήλ και Λίβανος ξεκινούν άμεσα διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ

09 Απρ. 2026 22:51
Pelop News

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε την έναρξη απευθείας συνομιλιών με τον Λίβανο, μετά από συνεννοήσεις με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ. Η κίνηση έρχεται εν μέσω εντάσεων για το εύρος της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για παραβίασή της.

Στόχος των συνομιλιών, όπως τόνισε ο Νετανιάχου, είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η δημιουργία συνθηκών ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, εξέφρασε ικανοποίηση για τη δήλωση του πρωθυπουργού του Λιβάνου σχετικά με την αποστρατιωτικοποίηση της Βηρυτού.

Οι πρώτες συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον. Την αμερικανική πλευρά θα εκπροσωπήσει ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Ίσα, το Ισραήλ ο πρέσβης του στην Ουάσιγκτον Γιεχιέλ Λάιτερ, ενώ από τον Λίβανο θα συμμετάσχει η πρέσβης στις ΗΠΑ Νάντα Χαμαντέχ-Μοάουαντ.

Η ένταση κορυφώθηκε τις τελευταίες 24 ώρες με ισραηλινές επιδρομές που, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του Λιβάνου, είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 254 νεκρούς την Τετάρτη, ενισχύοντας την πίεση για άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:53 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Εκπαιδεύοντας τη Σπανιότητα
23:36 Δώρο Πάσχα 2026: Τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι που δεν το έλαβαν
23:21 Κρύο νερό και διάθεση: Αρκούν πέντε λεπτά για αισθητή βελτίωση
23:21 Τεράστια απώλεια για την πατραϊκή πυγμαχία
23:04 Τέξας: Φρίκη από τα νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 7χρονης ΒΙΝΤΕΟ
22:51 Ισραήλ και Λίβανος ξεκινούν άμεσα διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ
22:38 Το συγκινητικό μήνυμα του Youtuber Γιάννη Αεράκη: Μην έχετε τίποτα δεδομένο
22:25 Εκτακτα αναδρομικά σε 1.068 συνταξιούχους – Πάνω από 2,8 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν 
22:13 Φυτά στο σπίτι: Πράσινη… ψυχοθεραπεία ή απλή ευχαρίστηση;
22:04 Άγιοι Τόποι: Ανοιξαν και πάλι για τους πιστούς έπειτα από 41 ημέρες πολέμου ΦΩΤΟ
21:54 Conference League: Υπέκυψε η ΑΕΚ στο Βαγιέκας – Έχασε 3-0 από τη Ράγιο
21:43 EuroLeague: Πρώτος και καλύτερος ο Ολυμπιακός, κέρδισε 89-85 την Χάποελ στη Σόφια
21:32 Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Θα απαιτήσουμε αποζημίωση για κάθε ζημιά και το τίμημα αίματος των μαρτύρων μας
21:24 Μητσοτάκης: Μετά τα social media, το επόμενο κεφάλαιο θα είναι το gaming και ο διαδικτυακός τζόγος
21:16 Τραμπ: Σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, οι συνέπειες για το Ιράν θα είναι «πολύ επώδυνες»
21:08 Τσεχία: Συνελήφθη νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση στη Γερμανία
21:00 Τα τρία πιο σημαντικά έργα για την Πελοπόννησο
20:52 Μουστάφα Φαλ: Επέστρεψε μετά από σχεδόν ένα χρόνο σε επίσημο παιχνίδι ΒΙΝΤΕΟ
20:44 Πάτρα – Ρίο: Όταν η «ανάπλαση» συγκρούεται με την καθημερινή νοοτροπία
20:36 Έξοδος Πάσχα: Πάνω από 20.000 επιβάτες φεύγουν ακτοπλοϊκώς από την Αττική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
