Ισραήλ και Λίβανος ξεκινούν άμεσα διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε την έναρξη απευθείας συνομιλιών με τον Λίβανο, μετά από συνεννοήσεις με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ. Η κίνηση έρχεται εν μέσω εντάσεων για το εύρος της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για παραβίασή της.

Στόχος των συνομιλιών, όπως τόνισε ο Νετανιάχου, είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η δημιουργία συνθηκών ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, εξέφρασε ικανοποίηση για τη δήλωση του πρωθυπουργού του Λιβάνου σχετικά με την αποστρατιωτικοποίηση της Βηρυτού.

Οι πρώτες συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον. Την αμερικανική πλευρά θα εκπροσωπήσει ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Ίσα, το Ισραήλ ο πρέσβης του στην Ουάσιγκτον Γιεχιέλ Λάιτερ, ενώ από τον Λίβανο θα συμμετάσχει η πρέσβης στις ΗΠΑ Νάντα Χαμαντέχ-Μοάουαντ.

Η ένταση κορυφώθηκε τις τελευταίες 24 ώρες με ισραηλινές επιδρομές που, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του Λιβάνου, είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 254 νεκρούς την Τετάρτη, ενισχύοντας την πίεση για άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων.

