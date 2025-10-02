Μάντσεστερ: Δύο νεκροί και τρεις σοβαρά τραυματίες έξω από συναγωγή, το Ισραήλ κατηγορεί τη Βρετανία για αδράνεια ΦΩΤΟ

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο ακροδεξιός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, κατηγόρησε τη Βρετανία ότι «φιλοξένησε, προστάτευσε και στήριξε τρομοκράτες»

02 Οκτ. 2025 22:20
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχο αντιδρώντας στην επίθεση στο Μάντσεστερ έκανε λόγο για μια «βάρβαρη επίθεση» και προειδοποίησε ότι «η αδυναμία απέναντι στην τρομοκρατία δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να την ενθαρρύνει». «Όπως είχα προειδοποιήσει στον ΟΗΕ, η αδυναμία απέναντι στην τρομοκρατία δεν κάνει παρά να τη θρέφει», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σαάρ εξέφρασε την «κατάπληξή του για αυτή τη φονική επίθεση» στο Μάντσεστερ, η οποία σημειώθηκε ανήμερα του Γιομ Κιπούρ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, κατηγόρησε το Λονδίνο ότι επιτρέπει να ανθίζουν «αντισημιτικά και αντιαντιισραηλινά συνθήματα», τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν γίνει «σύνηθες φαινόμενο στους δρόμους και στα πανεπιστήμια της χώρας».

Ο Σαάρ επέκρινε τις βρετανικές αρχές ότι δεν έλαβαν «τα αναγκαία μέτρα για να εξαλειφθεί αυτό το τοξικό κύμα αντισημιτισμού», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ πρέπει να κάνει «περισσότερα από απλές δηλώσεις».

Ακόμη πιο σκληρός, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο ακροδεξιός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, κατηγόρησε τη Βρετανία ότι «φιλοξένησε, προστάτευσε και στήριξε τρομοκράτες». «Σήμερα έλαβε μια βίαιη υπενθύμιση: εκείνοι που δίνουν εξουσία στην τρομοκρατία καταλήγουν να γίνονται τα θύματά της μέσα στη δική τους χώρα», δήλωσε.

Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών είχε ήδη κλιμακωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν η Βρετανία αναγνώρισε επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, απόφαση που είχε προκαλέσει την οργή του Ισραήλ.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι η επίθεση που διαπράχθηκε το πρωί της Πέμπτης (02.10.2025) έξω από τη συναγωγή του Heaton Park, στο Κράμπσαλ, θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια με αντισημιτικά χαρακτηριστικά. Ο δράστης, ο οποίος χρησιμοποίησε αρχικά αυτοκίνητο για να παρασύρει πεζούς και στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι σε πιστούς, έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας. Έφερε επάνω του «ύποπτα αντικείμενα», γεγονός που ανάγκασε την επέμβαση πυροτεχνουργών. Επιπλέον, δύο ακόμη άτομα συνελήφθησαν.

Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για σκηνές χάους και πανικού στο Μάντσεστερ. Ένας φρουρός ασφαλείας δέχθηκε μαχαιριές κατά την επίθεση, ενώ οι πιστοί που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στη συναγωγή χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα.

«Είδα τον άνδρα να επιτίθεται στους ανθρώπους γύρω του και να προσπαθεί να μπει στη συναγωγή», αφηγήθηκε μια γειτόνισσα στο πρακτορείο PA. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν άμεσα σε όλη την περιοχή.

Κύμα επίσημων αντιδράσεων και συγκίνησης
Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος» από αυτή την «αποτρόπαια» επίθεση, που σημειώθηκε την ιερότερη ημέρα του Ιουδαϊσμού. «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους», ανέφερε. Η πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο καταδίκασε την επίθεση ως «ειδεχθή και βαθύτατα ανησυχητική».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε στο Χ «μια αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση», ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα εξέφρασε την αλληλεγγύη του «ενάντια στον αντισημιτισμό και σε κάθε μορφή μίσους».

Η Community Security Trust (CST), η οργάνωση που προστατεύει την εβραϊκή κοινότητα στη Βρετανία, έκανε λόγο για «φρικτή επίθεση», υπενθυμίζοντας ότι πάνω από 1.500 περιστατικά αντισημιτισμού έχουν καταγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το πρώτο εξάμηνο του 2025 – ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός από το 1984.

Κλιμάκωση της έντασης
Η επίθεση σημειώθηκε ενώ η εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, που αριθμεί περίπου 28.000 μέλη, βρισκόταν σε μεγάλη κινητοποίηση για το Γιομ Κιπούρ. Έρχεται επίσης λίγες ημέρες πριν από τη δεύτερη επέτειο της φονικής επιδρομής της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 1.200 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, γεγονός που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 66.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τότε στον παλαιστινιακό θύλακα – αριθμοί που τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν αξιόπιστους.

