Ισραήλ: Σε καταφύγιο ο Νετανιάχου και ο Μπλίνκεν τη στιγμή που ήχησαν σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σήμερα στο Τελ Αβίβ κατά τη συνάντηση του ισραηλινού πρωθυπουργού με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, υποχρεώνοντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Άντονι Μπλίνκεν να σπεύσουν σε καταφύγιο, όπου παρέμειναν για περίπου πέντε λεπτά, ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάθιου Μίλερ.

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μετέβησαν στο κέντρο διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας και συνέχισαν εκεί τις συζητήσεις τους, είπε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

I returned to Israel to meet with @IsraeliPM Netanyahu. We discussed U.S. support for Israel’s right to defend itself and its citizens from Hamas’ terrorism. pic.twitter.com/qoX5074VAM

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 16, 2023