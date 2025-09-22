Ισραήλ: Θα κατεδαφίσει τα σπίτια Παλαιστινίων που σκότωσαν έξι ανθρώπους σε στάση λεωφορείου

Στο Ισραήλ ο στρατός ανακοίνωσε σήμερα (22/9/2025) ότι θα κατεδαφίσει τα σπίτια δύο Παλαιστινίων ενόπλων που πυροβόλησαν και σκότωσαν έξι ανθρώπους σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Επρόκειτο για μια από τις πλέον αιματηρές επιθέσεις στην πόλη τα τελευταία χρόνια, η οποία έλαβε χώρα με φόντο τα σχεδόν δύο χρόνια πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι δράστες της επίθεσης της Ιερουσαλήμ σκοτώθηκαν επί τόπου από ισραηλινά πυρά.

Η τακτική της κατεδάφισης των κατοικιών είναι συνηθισμένη για το Ισραήλ που υποστηρίζει ότι η κατεδάφιση αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα κατά μελλοντικών επιθέσεων.

Παλαιστίνιοι και οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων τονίζουν, αντίθετα, ότι πρόκειται για μια μορφή συλλογικής τιμωρίας που απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο.

Μέσα στον Σεπτέμβριο, το Ισραήλ διέταξε την κατεδάφιση όλων των σπιτιών που χτίστηκαν χωρίς άδεια στην Κατάνα και την Κουμπέιμπα – πόλεις καταγωγής των δραστών, και είπε ότι 750 κάτοικοι της πόλης θα χάσουν τις άδειες εργασίας τους.

