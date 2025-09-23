Ισραήλ: Τι σημαίνει η αναγνώριση της Παλαιστίνης από τη Γαλλία

Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των κρατών μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν πλέον το κράτος της Παλαιστίνης, τέσσερα στα πέντε από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ισραήλ: Τι σημαίνει η αναγνώριση της Παλαιστίνης από τη Γαλλία
23 Σεπ. 2025 9:31
Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε και επίσημα το βράδυ της Δευτέρας 22/09/2025οτι: «Η Γαλλία αναγνωρίζει σήμερα το κράτος της Παλαιστίνης», «για την ειρήνη μεταξύ του ισραηλινού και του παλαιστινιακού λαού», στα Ηνωμένα Έθνη, υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων στη διάσκεψη για τη «λύση των δύο κρατών». Ακολουθώντας τα βήματα και άλλων χωρών, και το Βέλγιο προχώρησε στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και από το Βέλγιο

Περιγράφοντας το κλίμα στα Ηνωμένα Έθνη, ο συντάκτης διεθνών σχέσεων του βρετανικού Sky News, Dominic Waghorn, γράφει σε ανάλυσή του για τις εξελίξεις: «Ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν στο στοιχείο του. Προχωρούσε στην κεντρική αίθουσα του ΟΗΕ, αγκάλιαζε τους συναδέλφους του ηγέτες πριν ανέβει στο βήμα.

Ήταν εκεί για να γράψει ιστορία. Η Γαλλία, η χώρα που μοίρασε τη Μέση Ανατολή πριν από πάνω από εκατό χρόνια μαζί με τη Βρετανία, έδωσε τελικά στους Παλαιστινίους αυτό που πιστεύουν ότι τους ανήκει εδώ και καιρό».

Η απάντηση Γεραπετρίτη για αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους

«Η ειρήνη είναι πολύ πιο απαιτητική, πολύ πιο δύσκολη από όλους τους πολέμους», είπε ο Μακρόν, «αλλά ήρθε η ώρα». Ακούστηκαν επευφημίες όταν αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης.

«Η ώρα για τι; Όχι για ειρήνη, αυτό είναι σίγουρο. Ο πόλεμος στη Γάζα μαίνεται και η Δυτική Όχθη βράζει από τη βία των εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων», γράφει ο Waghorn.

Τραμπ: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Οι Γάλλοι και οι Βρετανοί πιστεύουν ότι το Ισραήλ εργάζεται ενεργά ενάντια στην πιθανότητα δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους. Οι επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων, οι κατασχέσεις γης, ο αμείωτος ρυθμός κατασκευής οικισμών καταστρέφουν τις πιθανότητες μιας λύσης δύο κρατών, οπότε πιστεύουν ότι είναι ώρα για μονομερή δράση.

Χωρίς την προοπτική ενός δικού τους κράτους, οι Παλαιστίνιοι θα καταφύγουν σε όλο και πιο ακραία μέσα.

Οι Ισραηλινοί λένε ότι το έκαναν ήδη στις 7 Οκτωβρίου και ότι αυτή η κίνηση μόνο μπορεί να εναντιωθεί στον κακόβουλο εξτρεμισμό της Χαμάς.

Ισραήλ: Γιατί δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα

Αλλά η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει αναμφισβήτητα επιδιώξει να διαιρέσει και να αποδυναμώσει τους Παλαιστίνιους και πάντα αντιτάχθηκε στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να έχει την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ακόμα και στην Αμερική η κοινή γνώμη στρέφεται εναντίον του. Αυτή η αλλαγή θα είναι δύσκολο να αντιστραφεί.

Η κίνηση αυτή είναι εξαιρετικά προβληματική. Πού ακριβώς βρίσκεται το κράτος, ποια είναι τα σύνορά του, θα λογοδοτήσει τώρα για τους εξτρεμιστές του, ποια ακριβώς είναι η κυβέρνησή του;

«Ωστόσο, όλο και περισσότερες χώρες πιστεύουν ότι έπρεπε να συμβεί. Αυτό αφήνει το Ισραήλ όλο και πιο απομονωμένο και για μια μικρή χώρα σε μια δύσκολη γειτονιά αυτό δεν είναι καλό, όσο ισχυρή και αν είναι στρατιωτικά», καταλήγει η ανάλυση.
