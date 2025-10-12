Ισραήλ: Ξημερώματα Δευτέρας θα απελευθερώσει η Χαμάς τους ομήρους

Σε δηλώσεις που έκανε εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ισραήλ είπε πως όλοι οι ζωντανοί όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας (από 4 έως 6 π.μ.), χωρίς να αποκλείεται μικρή αλλαγή στις ώρες.

Αργότερα, η Χαμάς θα παραδώσει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων. Δύο ώρες πριν απελευθέρωση των ομήρων, ο Ερυθρός Σταυρός θα παρέχει σχετική ενημέρωση στις Αρχές του Ισραήλ.

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τόνισε πως αυτό θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή.

«Οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή» είπε ο Βανς, μιλώντας στο NBC News. Παράλληλα, τόνισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας ή στο Ισραήλ».

Εάν η Χαμάς δεν καταφέρει να βρει τις σορούς ορισμένων από τους ομήρους, μια διεθνής επιτροπή θα βοηθήσει στον εντοπισμό τους, ανέφερε η Ισραηλινή Μπεντροσιάν.

«Ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος συμφωνήθηκε σε αυτό το σχέδιο (κατάπαυσης του πυρός), θα βοηθήσει στον εντοπισμό των ομήρων εάν δεν βρεθούν και απελευθερωθούν αύριο» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι θα δράσουμε για να εντοπίσουμε όλους αυτούς τους ομήρους το συντομότερο δυνατόν, και θα το κάνουμε αυτό ως ιερό καθήκον κοινής ευθύνης. Και οι 48 όμηροι μας θα επιστρέψουν στο Ισραήλ, είτε είναι ζωντανοί είτε νεκροί».

Η Μπεντροσιάν ανέφερε, ακόμα, πως δεν θα πραγματοποιηθεί καμία προπαγανδίστικη εκδήλωση από τη Χαμάς κατά τη στιγμή της απελευθέρωσης των ομήρων. Θυμίζεται πως σε προηγούμενες απελευθερώσεις, η παλαιστινιακή οργάνωση διοργάνωνε τελετές μπροστά σε πλήθος κόσμου που αποδοκίμαζε, πριν παραδώσει τους ανθρώπους που είχε απαγάγει στον Ερυθρό Σταυρό – τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του είναι «έτοιμη και προετοιμασμένη για την άμεση υποδοχή όλων των ομήρων μας».

Στο μεταξύ, πληροφορίες από το Ισραήλ αναφέρουν ότι υπάρχουν σχέδια για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να προσθέσει στο σφιχτό πρόγραμμά του μια επίσκεψη σε ένα από τα νοσοκομεία που φιλοξενούν τους απελευθερωμένους ομήρους, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

