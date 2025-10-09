Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι γιορτάζουν τη συμφωνία για εκεχειρία, πανηγύρια στους δρόμους, συγκίνηση για την απελευθέρωση των ομήρων ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Κλίμα συγκίνησης και πανηγυρισμών επικρατεί σε Ισραήλ και Παλαιστίνη μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για εκεχειρία και επιστροφή όλων των ομήρων που κρατούσε η Χαμάς.

Μέση Ανατολή: Το παρασκήνιο της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τη Γάζα

Στο Τελ Αβίβ, οικογένειες των απαχθέντων συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των ομήρων, κρατώντας αμερικανικές σημαίες και ανοίγοντας σαμπάνιες για να γιορτάσουν το τέλος μιας πολύχρονης αναμονής. Με δάκρυα στα μάτια, συγγενείς και υποστηρικτές αγκαλιάζονταν, εκφράζοντας την ανακούφισή τους.

«Ο Ματάν γυρίζει σπίτι!», φώναξε συγκινημένη η Ισραηλινή Έιναβ Ζανγκάουκερ, που περίμενε δύο χρόνια την επιστροφή του γιου της. Άλλες οικογένειες ευχαρίστησαν δημόσια τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη της συμφωνίας.

Την ίδια στιγμή, στους δρόμους της Γάζας, πλήθος Παλαιστινίων βγήκε να γιορτάσει, χορεύοντας και τραγουδώντας για την ελπίδα μιας νέας αρχής μετά από χρόνια συγκρούσεων. Οι εικόνες χαράς και ανακούφισης μεταδίδονται από διεθνή πρακτορεία, αποτυπώνοντας τη σπάνια στιγμή κοινής ευφορίας εκατέρωθεν.

People in Gaza took to the streets at 3 a.m. to celebrate the news of a ceasefire agreement. As we await more developments, we recommit to holding Trump, the U.S., and Israel to the terms of the proposed agreement, and we rejoice and breathe a deep sigh of relief with the people… pic.twitter.com/lB7JSoOTBi — Palestinian Youth Movement (@palyouthmvmt) October 9, 2025

As news of an impending deal broke, crowds in Gaza poured into the streets to celebrate. The main video circulating across Arabic-language media shows Gazans chanting: “Jew, Jew, remember Khaybar!” — a direct threat to repeat the 7th-century massacre of Jews by Muslims. pic.twitter.com/Gm0Q6fZXQ1 — The Israel Files (@theisraelfiles) October 9, 2025

