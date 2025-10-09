Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι γιορτάζουν τη συμφωνία για εκεχειρία, πανηγύρια στους δρόμους, συγκίνηση για την απελευθέρωση των ομήρων ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σαμπάνιες και αμερικανικές σημαίες στο Τελ Αβίβ, χοροί και τραγούδια στη Γάζα. Συγκίνηση για την απελευθέρωση των ομήρων μετά από δύο χρόνια

Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι γιορτάζουν τη συμφωνία για εκεχειρία, πανηγύρια στους δρόμους, συγκίνηση για την απελευθέρωση των ομήρων ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
09 Οκτ. 2025 8:15
Pelop News

Κλίμα συγκίνησης και πανηγυρισμών επικρατεί σε Ισραήλ και Παλαιστίνη μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για εκεχειρία και επιστροφή όλων των ομήρων που κρατούσε η Χαμάς.

Μέση Ανατολή: Το παρασκήνιο της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τη Γάζα

Στο Τελ Αβίβ, οικογένειες των απαχθέντων συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των ομήρων, κρατώντας αμερικανικές σημαίες και ανοίγοντας σαμπάνιες για να γιορτάσουν το τέλος μιας πολύχρονης αναμονής. Με δάκρυα στα μάτια, συγγενείς και υποστηρικτές αγκαλιάζονταν, εκφράζοντας την ανακούφισή τους.

Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι γιορτάζουν τη συμφωνία για εκεχειρία, πανηγύρια στους δρόμους, συγκίνηση για την απελευθέρωση των ομήρων ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι γιορτάζουν τη συμφωνία για εκεχειρία, πανηγύρια στους δρόμους, συγκίνηση για την απελευθέρωση των ομήρων ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

«Ο Ματάν γυρίζει σπίτι!», φώναξε συγκινημένη η Ισραηλινή Έιναβ Ζανγκάουκερ, που περίμενε δύο χρόνια την επιστροφή του γιου της. Άλλες οικογένειες ευχαρίστησαν δημόσια τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη της συμφωνίας.

Την ίδια στιγμή, στους δρόμους της Γάζας, πλήθος Παλαιστινίων βγήκε να γιορτάσει, χορεύοντας και τραγουδώντας για την ελπίδα μιας νέας αρχής μετά από χρόνια συγκρούσεων. Οι εικόνες χαράς και ανακούφισης μεταδίδονται από διεθνή πρακτορεία, αποτυπώνοντας τη σπάνια στιγμή κοινής ευφορίας εκατέρωθεν.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:28 Έφοδος στη Μανολάδα: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και κινητό “επικοινωνίας”
11:25 Από το 2025 όλα με έναν κωδικό: Ο Προσωπικός Αριθμός αντικαθιστά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ – Αντίστροφη μέτρηση για την έκδοσή του
11:23 Αναβλήθηκαν οι εκλογές του ΝΟΠ, δείτε για ποιο λόγο
11:17 Εξωδικαστικός: Πάνω από 14 δισ. ευρώ ρυθμισμένα χρέη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου
11:16 Νοσηλεύτηκε στην “Αγία Όλγα” η Αλέκα Παπαρήγα: Το δημόσιο “ευχαριστώ” στο προσωπικό
11:12 Ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την συμφωνία Ισραήλ- Γάζας
11:11 Στο στόχαστρο οργανωμένης σπείρας η Αμαλιάδα: Νέα διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο μέσα σε λίγες μέρες
11:08 «Όχι άλλη αναβολή»: Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ζητά θεσμική επανεκκίνηση για τα αυθαίρετα
11:07 Χρυσός: «Κρατά» τα 4000 δολάρια η ουγκιά
11:05 Μπακογιάννη για Τραμπ και Νόμπελ Ειρήνης
10:59 Τουρκία: Δεκάδες συλλήψεις τραγουδιστών και ηθοποιών λόγω ναρκωτικών
10:53 Χατζηδάκης: «Τρέχουμε» τις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις, οι πρώτες πληρωμές σε 4.000 αγρότες
10:45 Ο Ερντογάν ευχαριστεί τον Τραμπ και παρακολουθεί
10:43 Αντετοκούμπο: «Θέλω Μιλγουόκι, αλλά είναι ανθρώπινο αν αλλάξω γνώμη»
10:40 Πάτρα: Τα κενά εκπαιδευτικών στη συνάντηση με Δελέγκο
10:31 Η αποκάλυψη της Τζενιφερ Ανιστον για τον μεγάλο της καημό
10:29 Καιρός: Τι είναι ο «Ω-εμποδιστής» που φέρνει…χειμώνα, πότε έρχεται
10:27 Όλες οι αλλαγές στο Λύκειο: Διπλές εξετάσεις και δεύτερη ευκαιρία τον Σεπτέμβριο
10:21 Welcome to UP 2025: «Οι παρέες ξανασμίγουν» από σήμερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών
10:18 Που θα δείτε την κρίσιμη μονομαχία της Εθνικής Ελλάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ