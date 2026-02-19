Ισθμός Κορίνθου: Σορός άνδρα εξετάζεται αν ανήκει στον 26χρονο που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης σορού άνδρα που εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης στον Ισθμό της Κορίνθου, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον 26χρονο που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τη Γλυφάδα.

Ο νεαρός είχε εξαφανιστεί το απόγευμα του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, με την οικογένειά του να απευθύνεται στις Αρχές και να ζητά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς υπήρχαν ανησυχίες για την ασφάλειά του. Για την υπόθεση είχε εκδοθεί σχετική ειδοποίηση εξαφάνισης από την οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου λιμενικοί ανέσυραν σορό άνδρα από την περιοχή του Ισθμού. Με δεδομένη την πρόσφατη εξαφάνιση του 26χρονου, ξεκίνησε η διαδικασία εξέτασης και ταυτοποίησης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

