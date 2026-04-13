Ιστορική ανατροπή στην Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ εκθρονίζει τον Όρμπαν με σαρωτική νίκη – Οι αντιδράσεις της Ευρώπης

Η εκλογική επικράτηση του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία δεν έκλεισε απλώς τον κύκλο των 16 χρόνων εξουσίας του Βίκτορ Όρμπαν. Άνοιξε ταυτόχρονα μια νέα ευρωπαϊκή συζήτηση για τη θέση της Βουδαπέστης στην ΕΕ, με ηγέτες από όλη την ήπειρο να χαιρετίζουν το αποτέλεσμα ως πολιτική καμπή με ευρύτερο αποτύπωμα.

13 Απρ. 2026 8:55
Η Ουγγαρία ξύπνησε σε μια εντελώς διαφορετική πολιτική πραγματικότητα μετά τις βουλευτικές εκλογές, καθώς το κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ επικράτησε με καθαρό τρόπο απέναντι στο Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν, βάζοντας τέλος σε μια 16ετία κυριαρχίας του εθνικιστή ηγέτη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μετέδωσαν τα διεθνή πρακτορεία, το Tisza κατευθύνεται προς 138 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο, επίδοση που του δίνει πλειοψηφία δύο τρίτων και, άρα, τη δυνατότητα να προχωρήσει σε βαθιές θεσμικές παρεμβάσεις.

Το εκλογικό αποτέλεσμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος αν ληφθεί υπόψη η συμμετοχή, η οποία κινήθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, κοντά στο 80%. Για μεγάλο μέρος της ουγγρικής κοινωνίας, η αναμέτρηση αντιμετωπίστηκε ως ψήφος κατεύθυνσης για το μέλλον της χώρας: αν θα συνέχιζε στη γραμμή της σύγκρουσης με τις ευρωπαϊκές δομές ή αν θα επιχειρούσε μια επανασύνδεση με τον ευρωπαϊκό πυρήνα.

Ο ίδιος ο Μαγιάρ πανηγύρισε μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του στη Βουδαπέστη, παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα ως νίκη όχι μόνο του κόμματός του αλλά και της ίδιας της Ουγγαρίας. Στον αντίποδα, ο Βίκτορ Όρμπαν παραδέχθηκε ότι το αποτέλεσμα ήταν οδυνηρό, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την ήττα του σε μια εκλογή που μετατράπηκε σε δημοψήφισμα για την πορεία της χώρας.

Η Ευρώπη είδε στο αποτέλεσμα μια πολιτική στροφή

Η αντίδραση από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ήταν άμεση και, σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα θερμή. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδωσε εξαρχής τον τόνο, μιλώντας για μια Ουγγαρία που «επέλεξε την Ευρώπη», ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συνέδεσε το αποτέλεσμα με τη σαφή βούληση των πολιτών και με την προοπτική στενότερης συνεργασίας με τη νέα κυβέρνηση.


Η γραμμή που κυριάρχησε στις Βρυξέλλες ήταν ότι η αλλαγή στη Βουδαπέστη μπορεί να αποκαταστήσει μια σχέση που τα τελευταία χρόνια είχε δοκιμαστεί σκληρά.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις ηγετών όπως ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς, που έσπευσαν να συγχαρούν τον νέο νικητή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια πιο ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη.

Από τη Μαδρίτη, ο Πέδρο Σάντσεθ μίλησε για νίκη των ευρωπαϊκών αξιών, ενώ ο Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική όχι μόνο για την Ουγγαρία αλλά και για τη δημοκρατική πορεία της Ευρώπης συνολικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αντίδραση του Ντόναλντ Τουσκ στην Πολωνία, που είδε στο αποτέλεσμα μια ήττα της φιλορωσικής επιρροής που είχε ταυτιστεί με τον Όρμπαν. Η στάση αυτή συνδέεται άμεσα με τη μέχρι σήμερα ένταση ανάμεσα στη Βουδαπέστη και σε αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κυρίως γύρω από το ουκρανικό και τη στάση απέναντι στη Μόσχα. Το αποτέλεσμα στην Ουγγαρία ερμηνεύεται ήδη ως μήνυμα με ευρύτερη γεωπολιτική σημασία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη χθες Κυριακή το βράδυ τον Πέτερ Μάγκιαρ, πολιτικό της δεξιάς προσκείμενο στην ΕΕ, για την «εμφατική νίκη» του ίδιου και του κόμματός του Tisza στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία επί του λαϊκιστή εθνικιστή απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν –με τον οποίο συγκρουόταν συχνά–, υποσχόμενος να εντείνει τη διμερή συνεργασία «προς το συμφέρον των δυο εθνών».

Τι μπορεί να αλλάξει τώρα στην Ουγγαρία

Η πολιτική αλλαγή δεν αφορά μόνο το συμβολικό τέλος της εποχής Όρμπαν. Ο Μαγιάρ έχει δεσμευτεί για σειρά μεταρρυθμίσεων που αγγίζουν τον πυρήνα της λειτουργίας του ουγγρικού κράτους, από την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την αντιμετώπιση της διαφθοράς μέχρι την αποκατάσταση των σχέσεων με τις ευρωπαϊκές αρχές. Με δεδομένη την πλειοψηφία δύο τρίτων που διαμορφώνεται, αποκτά τα θεσμικά εργαλεία για να αμφισβητήσει και βασικές πλευρές της συνταγματικής αρχιτεκτονικής που είχε χτίσει ο Όρμπαν τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτή η προοπτική εξηγεί και τη θετική αντίδραση των αγορών. Το φιορίνι ενισχύθηκε αισθητά αμέσως μετά το αποτέλεσμα, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι μια πιο συνεργάσιμη σχέση με τις Βρυξέλλες μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την αποδέσμευση παγωμένων ευρωπαϊκών κονδυλίων και να βελτιώσει το οικονομικό κλίμα στη χώρα. Η οικονομική διάσταση είναι κρίσιμη, καθώς η φθορά του Όρμπαν αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην κόπωση από τη στασιμότητα, τον πληθωρισμό και την πίεση στο βιοτικό επίπεδο.

Περισσότερο από εθνική ανατροπή

Η ήττα του Όρμπαν δεν αντιμετωπίζεται στην Ευρώπη ως ένα ακόμη εσωτερικό πολιτικό επεισόδιο. Για πολλούς, είναι μια αναμέτρηση με έντονο ευρωπαϊκό συμβολισμό, καθώς ο Ούγγρος ηγέτης είχε εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την «ανελεύθερη δημοκρατία», σε πρόσωπο που επηρέαζε τη διεθνή συντηρητική δεξιά και σε σταθερό πονοκέφαλο για τις Βρυξέλλες. Η απομάκρυνσή του από την εξουσία αλλάζει ισορροπίες όχι μόνο εντός Ουγγαρίας αλλά και στο ίδιο το ευρωπαϊκό πολιτικό πεδίο.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο αν ο Πέτερ Μαγιάρ θα επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που γέννησε η νίκη του. Είναι και αν η Ουγγαρία θα περάσει πράγματι σε μια νέα φάση, πιο κοντά στις ευρωπαϊκές δομές, πιο προβλέψιμη θεσμικά και λιγότερο συγκρουσιακή σε ένα περιβάλλον που ήδη αναζητεί σταθερότητα. Το βέβαιο είναι ότι η Κυριακή των εκλογών δεν κατέγραψε απλώς μια εναλλαγή εξουσίας. Κατέγραψε μια πολιτική τομή που ήδη ξεπερνά τα σύνορα της χώρας.

