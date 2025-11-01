Ιστορική και μεγάλη νίκη για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου

Πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση και παίζοντας αποφασισμένη από το πρώτο έως το τελευταίο δευτερόλεπτο η ΑΕ Γλαύκου πανηγύρισε ιστορική νίκη επικρατώντας 82-64 του Απόλλωνα στο μεγάλο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της National League 1.

Η νεοφώτιστη Ένωση ήταν καλύτερη, σωστά διαβασμένη και επιβάλλοντας ολοκληρωτικά τον ρυθμό της ειδικά στην επανάληψη έφτασε στο θριαμβευτικό +18.

Ο Απόλλων είχε πολλά προβλήματα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και δεν δικαιολόγησε τις υψηλές προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί.

