Ιστορική και μεγάλη νίκη για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου

Με ολοκληρωτική εμφάνιση 82-64 τον Απόλλωνα

Ιστορική και μεγάλη νίκη για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
01 Νοέ. 2025 19:22
Pelop News

Πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση και παίζοντας αποφασισμένη από το πρώτο έως το τελευταίο δευτερόλεπτο η ΑΕ Γλαύκου πανηγύρισε ιστορική νίκη επικρατώντας 82-64 του Απόλλωνα στο μεγάλο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της National League 1.

Η νεοφώτιστη Ένωση ήταν καλύτερη, σωστά διαβασμένη και επιβάλλοντας ολοκληρωτικά τον ρυθμό της ειδικά στην επανάληψη έφτασε στο θριαμβευτικό +18.

Ο Απόλλων είχε πολλά προβλήματα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και δεν δικαιολόγησε τις υψηλές προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί.

Περισσότερα σε λίγο…

