Ελεγχοι για άστεγους και κινητοποίηση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ιστορική κακοκαιρία ΗΠΑ: 38 νεκροί από τη χιονοθύελλα – 550.000 χωρίς ρεύμα 2026
28 Ιαν. 2026 8:37
Pelop News

Η πρωτοφανής κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ από την Παρασκευή, με χιονοθύελλες, παγετό και ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες, έχει προκαλέσει τραγικό απολογισμό με τουλάχιστον 38 νεκρούς σε 14 Πολιτείες, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των αρχών.

Η καταιγίδα, που επηρέασε μεγάλο μέρος της χώρας από το Νότο έως τη Βορειοανατολική ακτή, ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο με βαριές χιονοπτώσεις και πάγο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην οδική κυκλοφορία, μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Παρά την υποχώρηση των έντονων φαινομένων τη Δευτέρα, το πολικό ψύχος παραμένει, με θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές πέφτουν κάτω από το μηδέν και αισθητή θερμοκρασία ακόμα χαμηλότερη λόγω ανέμου.

Μέχρι την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2026, περισσότερα από 550.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τις μεγαλύτερες διακοπές να εντοπίζονται στον Νότο (όπως Τενεσί, Μισισιπή, Λουιζιάνα) όπου ο πάγος προκάλεσε πτώσεις δέντρων και γραμμών μεταφοράς.

Στη Νέα Υόρκη, όπου καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων οκτώ ετών, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαντάνι ανακοίνωσε 10 θανάτους, όλοι σε εξωτερικούς χώρους. Δεν έχει διευκρινιστεί αν όλοι οι νεκροί ήταν άστεγοι, ωστόσο ορισμένοι είχαν προηγούμενη επαφή με υπηρεσίες καταφυγίων. Η πόλη ανέβαλε την ετήσια καταμέτρηση άστεγων και ενέτεινε τις προσπάθειες: από τις 19 Ιανουαρίου έχουν μεταφερθεί σε καταφύγια περίπου 500 από τους εκτιμώμενους 4.000 άστεγους στους δρόμους και το μετρό, ενώ γίνονται έλεγχοι κάθε δύο ώρες σε 350 άτομα υψηλού κινδύνου λόγω προβλημάτων υγείας.

Στο Νάσβιλ του Τενεσί, όπου η κακοκαιρία χαρακτηρίστηκε «ιστορική παγοθύελλα» από τον δήμαρχο Φρέντι Ο’Κόνελ, περισσότερες από 135.000 (σε ορισμένες εκτιμήσεις πάνω από 110.000) κατοικίες και επιχειρήσεις παρέμεναν χωρίς ρεύμα. Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει στους -14°C (6°F) τα ξημερώματα της Τετάρτης. Τα τρία κύρια καταφύγια άστεγων, μαζί με δύο έκτακτα, έχουν γεμίσει με περίπου 1.400 άτομα, ενώ η Nashville Rescue Mission φιλοξενεί καθημερινά έως 7.000 άτομα (από τα συνήθη 400), δηλώνοντας ότι «δεν διώχνει ποτέ κανέναν» σε τέτοιες συνθήκες.

Οι αρχές σε πολλές Πολιτείες κινητοποιούν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, πυροσβεστική και αστυνομία για ελέγχους δρόμων, βοήθεια σε άστεγους και αποκατάσταση δικτύων. Οι διακοπές ρεύματος και το κρύο αναμένεται να διαρκέσουν ακόμα μέρες σε πολλές περιοχές.

