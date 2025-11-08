Ιστορική νίκη-πρόκριση για τις γυναίκες του ΝΟΠ

Ιστορική νίκη-πρόκριση για τις γυναίκες του ΝΟΠ
08 Νοέ. 2025 16:14
Pelop News

Επιστρέφοντας στις πολύ καλές εμφανίσεις, η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ νίκησε εντός έδρας με 16-11 τον ΝΟ Ρεθύμνου, στο πλαίσιο της Α΄ φάσης  του Κυπέλλου Ελλάδας και πήρε την πρόκριση.

Αυτή ήταν η πρώτη πρόκριση για την ομάδα της Πάτρας στην ιστορία της και πλέον στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον Αλιμο.

Ο ΝΟΠ νίκησε σήμερα την μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει ξανά φέτος, το ΝΟ Ρέθυμνου και το θετικό είναι ότι επικράτησε εύκολα, κάτι που θα βοηθήσει ψυχολογικά ενόψει του πρωταθλήματος που είναι ο βασικός στόχος.

Στο αγωνιστικό μέρος, μετά το πρώτο 8λεπτό που ήταν αμφίρροπο και έμεινε στο 2-2, στη συνέχεια ο ΝΟΠ ανέβασε “στροφές”, ήταν πολύ καλός στην άμυνα-σημαντική η συμβολή της πορτιερο Βαβίλη- και έχοντας υπομονή στην επίθεση μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την Κροτό που ηταν σε εξαιρετική μέρα και να πάρει άνετα προβάδισμα το οποίο διατήρησε ως το τέλος.

Τα 8λεπτα: 2-2, 7-2, 9-6,16-11.

ΝΟΠ (Κανελλόπουλος): Κροτό 5, Ράντοβιτς 5, Μ. Μπαλάτσα 2. Ν. Μπαλάτσα 1, Λυκοθανάση 2, Μοίραλη 1, Γροζόπουλου, Αν. Αναστασίου, Ανδ. Αναστασίου.

 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ (26/11)

ΝΟ Πατρών – Άλιμος ΝΑΣ

ΝΟ Βουλιαγμένης – Εθνικός Πειραιά

ΝΟ Χανίων – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας
