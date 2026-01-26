Ιστορικό ρεκόρ για το χρυσό, ξεπέρασε τα 5.000 δολάρια

Ιστορικό ρεκόρ για το χρυσό, ξεπέρασε τα 5.000 δολάρια
26 Ιαν. 2026 8:10
Για πρώτη φορά στην ιστορία του, η τιμή του χρυσού ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026.

Το πολύτιμο μέταλλο συνεχίζει να προσελκύει μαζικές επενδύσεις ως ασφαλές καταφύγιο (safe haven), σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών εντάσεων, εμπορικών αβεβαιοτήτων και νομισματικών αναταράξεων που συνδέονται με τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι άλλων νομισμάτων αποτελεί βασικό καταλύτη για την άνοδο της τιμής του χρυσού, ο οποίος παρουσιάζει σταθερή και αδιάλειπτη ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικό είναι ότι τον Ιανουάριο του 2024 η τιμή της ουγγιάς βρισκόταν ελάχιστα πάνω από τα 2.000 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση άνω του 150% σε διάστημα δύο ετών.

Η εκρηκτική αυτή πορεία αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των εμπορικών πολιτικών, των γεωπολιτικών κινδύνων και των νομισματικών μεταβολών που προκαλούνται από την τρέχουσα οικονομική στρατηγική των ΗΠΑ.

