Ιταλία – Αλπεις Ορτλερ: χιονοστιβάδα σκότωσε πέντε Γερμανούς

Τραγωδία το Σάββατο (1/11) στη Βόρεια Ιταλία, όπου πέντε Γερμανοί ορειβάτες, συμπεριλαμβανομένης μιας 17χρονης κοπέλας, σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα κοντά στην κορυφή της Βερτάνα στο Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε.

Σύμφωνα με τις ιταλικές υπηρεσίες ορεινής διάσωσης, η χιονοστιβάδα, η οποία σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα, έπληξε δύο ομάδες Γερμανών ορειβατών που ανέβαιναν τις Άλπεις Ορτλερ στη Βόρεια Ιταλία, όχι μακριά από τα ελβετικά σύνορα.

«Η πρώτη ομάδα, που αποτελούνταν από τρία άτομα, θάφτηκε εντελώς κάτω από το χιόνι και οι τρεις ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους, δήλωσαν οι ιταλικές υπηρεσίες ορεινής διάσωσης.

Στη δεύτερη ομάδα των τεσσάρων, επέζησαν δύο ορειβάτες που είχαν καταφέρει να φτάσουν σε καταφύγιο. Σήμερα (2/11) το πρωί βρέθηκαν οι σοροί των δύο τελευταίων αγνοουμένων, ενός πατέρα και της 17χρονης κόρης του, πρόσθεσαν οι ιταλικές υπηρεσίες ορεινής διάσωσης, σημειώνοντας ότι η αναζήτησή τους είχε παρεμποδιστεί από την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών. Οι δύο είχαν «παρασυρθεί από το φαράγγι όπου σημειώθηκε η χιονοστιβάδα», πρόσθεσαν.

«Ο πατέρας και η κόρη του ήταν σίγουρα νεκροί μετά από πτώση περίπου 200 μέτρων», δήλωσε ο Όλαφ Ράινστατλρ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διάσωσης.

Σύμφωνα με την ιταλική υπηρεσία ορεινής διάσωσης, το ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο το απόγευμα λίγο πριν τις 4 μ.μ., σε υψόμετρο περίπου 3.200 μέτρων. Οι πέντε ορειβάτες ανέβαιναν προς την κορυφή Vertainspitze (3.545 μέτρα) στην περιοχή Όρτλερ, όταν η χιονοστιβάδα ξέσπασε από το χιόνι που δεν είχε προσκολληθεί ακόμη στο έδαφος.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, οι ορειβάτες ταξίδευαν σε τρεις ομάδες σχοινιών — μία τριών ατόμων και δύο ζευγάρια — που κινούνταν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Δύο άνδρες επέζησαν και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο του Μπολτσάνο.

Δεν είναι σαφές γιατί οι ορειβάτες συνέχιζαν την ανάβασή τους τόσο αργά. Σύμφωνα με τους διασώστες, η ομάδα είχε ξεκινήσει νωρίς το πρωί και η χιονοστιβάδα εκδηλώθηκε ενώ ήδη σκοτείνιαζε.

Το χιόνι ξεκόλλησε περίπου 100 μέτρα κάτω από την κορυφή, αιφνιδιάζοντας πλήρως τους ορειβάτες. Στην απότομη διαδρομή, όπου κινούνταν με κράμπες και παγοπέδιλα, υπήρχε σχεδόν μηδαμινή πιθανότητα διαφυγής.

Δύο άνδρες που παρακολουθούσαν τη χιονοστιβάδα από μακριά ειδοποίησαν τις αρχές.

Στην ορειβατική κοινότητα, η βόρεια πλευρά θεωρείται «υψηλή αλπική διαδρομή πάγου», για την οποία απαιτείται σχοινί και πλήρης εξοπλισμός παγοπροστασίας.

Οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος συνεχίζονται.

