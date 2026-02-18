Ιταλία: Χιονοστιβάδα “καταπίνει” σκιερ ΒΙΝΤΕΟ

Τις τελευταίες μέρες καταγράφηκαν ακόμα τέσσερις χιονοστιβάδες στην ευρύτερη περιφέρεια εξαιτίας των έντονων χιονοπτώσεων στην περιοχή.

18 Φεβ. 2026 13:14
Pelop News

Μια τεράστια χιονοστιβάδα κάλυψε μια ολόκληρη πλαγιά κοντά στο θέρετρο Κουρμαγιέρ της Ιταλίας, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα ή τραυματισμούς.

Βίντεο που ανέβασαν χρήστες στο διαδίκτυο φαίνονται δεκάδες σκιέρ να παρακολουθούν σχεδόν ατάραχοι τη χιονοστιβάδα να κατεβαίνει προς το θέρετρο της Ιταλίας, δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε κοντά στην κοιλάδα Βαλ Βενί. Η χιονοστιβάδα φαίνεται να κατεβαίνει με αυξανόμενη ταχύτητα, προσκρούει σε ψηλά πεύκα και στη συνέχεια καλύπτει τα πάντα με χιόνι. Μάλιστα, τις τελευταίες μέρες καταγράφηκαν ακόμα τέσσερις χιονοστιβάδες στην ευρύτερη περιφέρεια εξαιτίας των έντονων χιονοπτώσεων στην περιοχή.


Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξαν θύματα.

Πριν λίγες ημέρες 3 σκιέρ σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στις Γαλλικές Άλπεις, ενώ εδώ και λίγες ώρες είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 10 σκιέρ στην οροσειρά της Σιέρα Νεβάδα της Καλιφόρνια, οι οποίοι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα.

