Ιταλία: Χιονοστιβάδα “καταπίνει” σκιερ ΒΙΝΤΕΟ

Μια τεράστια χιονοστιβάδα κάλυψε μια ολόκληρη πλαγιά κοντά στο θέρετρο Κουρμαγιέρ της Ιταλίας, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα ή τραυματισμούς.

Βίντεο που ανέβασαν χρήστες στο διαδίκτυο φαίνονται δεκάδες σκιέρ να παρακολουθούν σχεδόν ατάραχοι τη χιονοστιβάδα να κατεβαίνει προς το θέρετρο της Ιταλίας, δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε κοντά στην κοιλάδα Βαλ Βενί. Η χιονοστιβάδα φαίνεται να κατεβαίνει με αυξανόμενη ταχύτητα, προσκρούει σε ψηλά πεύκα και στη συνέχεια καλύπτει τα πάντα με χιόνι. Μάλιστα, τις τελευταίες μέρες καταγράφηκαν ακόμα τέσσερις χιονοστιβάδες στην ευρύτερη περιφέρεια εξαιτίας των έντονων χιονοπτώσεων στην περιοχή.

🏔️Video di the_cool_uncle_87 e raffi_mi, per Meteo Valle d’Aosta, del soffio di valanga che nella giornata di ieri ha raggiunto Cervinia (AO). pic.twitter.com/56853cq61G — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) February 17, 2026



Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξαν θύματα.

Πριν λίγες ημέρες 3 σκιέρ σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στις Γαλλικές Άλπεις, ενώ εδώ και λίγες ώρες είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 10 σκιέρ στην οροσειρά της Σιέρα Νεβάδα της Καλιφόρνια, οι οποίοι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα.

Μάλιστα, τις τελευταίες μέρες καταγράφηκαν ακόμα τέσσερις χιονοστιβάδες στην ευρύτερη περιφέρεια εξαιτίας των έντονων χιονοπτώσεων στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



