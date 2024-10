Ιταλία: Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο του Μπέργκαμο

Στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο διακόπηκαν προσωρινά οι αναχωρήσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί έσκασε λάστιχο αεροσκάφους της εταιρείας Ryanair, που είχε μόλις προσγειωθεί προερχόμενο από την Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με το iefimerida, δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός και κινητοποιήθηκαν αμέσως οι πυροσβέστες για να βοηθήσουν τους επιβάτες να βγουν από το αεροσκάφος.

#Italy: Flights suspended at Milan Bergamo Airport because of aircraft blocking runway

— Travel Watch (@BCDtravelwatch) October 1, 2024