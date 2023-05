Ιταλία: Έσωσαν έγκυο από αέρος στην πλημμυρισμένη Εμίλια Ρομάνια ΒΙΝΤΕΟ

Απίστευτες σκηνές στην περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνια στην Ιταλία, καθώς διασώστηκε από αέρος έγκυος γυναίκα.

Η πρωτοφανής θεομηνία έχει γυρίσει 20 χρόνια πίσω την Εμίλια Ρομάνια που είδε σπίτια, καταστήματα και υποδομές να καταστρέφονται από τη μανία της φύσης. Διάσωση εγκύου με ελικόπτερο.

Τιτάνιες προσπάθειες καταβάλουν τα σωστικά συνεργεία στην Εμίλια Ρομάνια που έχει χτυπηθεί ανεπανόρθωτα από τις πλημμύρες, για να σώσουν εγκλωβισμένους πολίτες. Ειδική μονάδα διασωστικού ελικοπτέρου απεγκλωβίζει μία γυναίκα που είναι έγκυος μέσα από το πλημμυρισμένο σπίτι της.

Η συγκεκριμένη ομάδα κατόρθωσε να σώσει με αυτόν τον τρόπο 9 ανθρώπους που κινδύνευαν να παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά.

Η Ραβέννα έχει βουλιάξει κυριολεκτικά και η μετακίνηση γίνεται μόνο με βάρκες μιας και το νερό είναι παντού στο μισό μέτρο… Οι τοπικές Αρχές μετέφεραν τον κόσμο να διανυκτερεύσει στο μουσείο της πόλης. Σε τρεις ημέρες έβρεξε όσο σε έξι μήνες, ενώ σε ορισμένες περιοχές το ύψος της βροχής ξεπέρασε τα 50 εκατοστά μέσα σε 36 ώρες.

I mezzi aerei #GuardiaCostiera continuano ad operare per @DPCgov nell’entroterra ravennate. Queste le immagini del complesso intervento del #Nemo12 che ha recuperato una donna in stato di gravidanza. Da questa mattina 9 le persone tratte in salvo dall’alto dall’elicottero GC pic.twitter.com/JtMkbrboau

— Guardia Costiera (@guardiacostiera) May 17, 2023