Ιταλία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα συνοδών πολυτελείας με πελάτες παίκτες ομάδων της Serie A

Εγκληματική οργάνωση που δρούσε στο κέντρο της νυχτερινής ζωής στο Μιλάνο, χρησιμοποιώντας μια εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων ως «βιτρίνα»

Ιταλία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα συνοδών πολυτελείας με πελάτες παίκτες ομάδων της Serie A
20 Απρ. 2026 23:59
Στην Ιταλία η οικονομική αστυνομία του Μιλάνο εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στο κέντρο της νυχτερινής ζωής της πόλης, χρησιμοποιώντας μια εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων ως «βιτρίνα».

Αναλυτικά, η ομάδα προσέφερε σε επιλεγμένη πελατεία πακέτα «όλα σε ένα», τα οποία ξεκινούσαν από βραδιές στα πιο ακριβά και αποκλειστικά νυχτερινά μαγαζιά και κατέληγαν σε σεξουαλικές υπηρεσίες σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Για την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες ζητούνταν εξαιρετικά υψηλά ποσά, της τάξης αρκετών χιλιάδων ευρώ, γεγονός που επέτρεψε στους εμπλεκόμενους να αποκομίσουν παράνομα κέρδη, τα οποία πλέον έχουν κατασχεθεί.

Η έρευνα, υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας του Μιλάνο, οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που θεωρούνται οι βασικοί υπεύθυνοι της οργάνωσης. Οι κατηγορίες είναι ιδιαίτερα σοβαρές και περιλαμβάνουν διευκόλυνση και εκμετάλλευση της πορνείας, καθώς και ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν σημαντικά στοιχεία που δείχνουν ότι η «εταιρεία» στρατολογούσε όχι μόνο επαγγελματίες συνοδούς, αλλά και νεαρές γυναίκες που προσελκύονταν μέσω της δικτύωσης στον χώρο των εκδηλώσεων και των νυχτερινών κέντρων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η λίστα των πελατών, οι οποίοι περιγράφονται από τις αρχές ως ιδιαίτερα εύποροι. Μεταξύ αυτών φέρονται να περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, αλλά και ένας «σημαντικός αριθμός» ποδοσφαιριστών της Serie A, τόσο από τη Λομβαρδία όσο και από ομάδες που βρίσκονταν στο Μιλάνο για αγώνες.

Παρότι η δικαστική απόφαση αποκαλύπτει μόνο εν μέρει τα ονόματα γνωστών προσώπων, η έρευνα έχει ήδη επιβεβαιώσει κύκλο εργασιών άνω του 1,2 εκατ. ευρώ, αποκαλύπτοντας μια σκοτεινή πλευρά της πολυτελούς διασκέδασης στο Μιλάνο.

23:59 Ιταλία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα συνοδών πολυτελείας με πελάτες παίκτες ομάδων της Serie A
