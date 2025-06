Ιταλία: Μια …selfie προξένησε ζημιές σε πίνακα 300 ετών! ΒΙΝΤΕΟ

Απίστευτο αυτό που συνέβη στην Πινακοθήκη Ουφίτσι της Φλωρεντίας , όπου ένας πίνακας 300 τελών φέρεται να υπέστη ζημιές, όταν ένας επισκέπτης σκόνταψε ενώ πόζαρε για μια φωτογραφία με το έργο τέχνης.

Σε ανακοίνωση της Πινακοθήκης Ουφίτσι αναφέρεται ότι ο πίνακας, ένα πορτρέτο του πρίγκιπα της Τοσκάνης Φερδινάνδου των Μεδίκων, ζωγραφισμένο από τον Άντον Ντομένικο Γκαμπιάνι το 1712, υπέστη ζημιές όταν ένας επισκέπτης έπεσε προς τα πίσω ενώ προσπαθούσε να «δημιουργήσει ένα meme» μπροστά του μιμούμενος τη στάση του πρίγκιπα.

Στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας που κυκλοφόρησε από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης δείχνει τον επισκέπτη να γέρνει προς τα πίσω και να πέφτει πάνω στον πίνακα, με ένα κοντινό πλάνο να αποκαλύπτει ένα σκίσιμο στον καμβά.

A tourist visiting the Uffizi Galleries this morning in Florence tripped and damaged a XVII century painting after falling over while taking a selfie.

The painting by Anton Domenico Gabbiani was removed to allow restorers to work on it.pic.twitter.com/MLjreOShAq

— Massimo (@Rainmaker1973) June 21, 2025