Ιταλία: Νέα γυναικοκτονία κοντά στην Ανκόνα

49χρονη Αλβανίδα βρέθηκε νεκρή μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Καταζητείται ο 50χρονος σύζυγός της

03 Δεκ. 2025 22:15
Pelop News

Νέο στυγερό έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει την Ιταλία. Μια 49χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής βρέθηκε νεκρή το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου 2025 στο σπίτι της σε χωριό κοντά στην Ανκόνα.

Το θύμα έφερε βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο ήταν εντελώς παραμορφωμένο από τον άγριο ξυλοδαρμό. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι δράστης είναι ο 50χρονος σύζυγός της, επίσης αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξαφανίστηκε και καταζητείται από τις αρχές.

Ο άνδρας δεν προσήλθε στην εργασία του και το κινητό του είναι κλειστό. Είχε ήδη συλληφθεί και καταδικαστεί τον περασμένο Απρίλιο για επίθεση με τσεκούρι εναντίον της ίδιας γυναίκας. Παρά το βεβαρημένο παρελθόν και τις προηγούμενες καταγγελίες της για συστηματική κακοποίηση, το ζευγάρι είχε επανασυνδεθεί το τελευταίο διάστημα.

Οι ιταλικές αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 50χρονου.

