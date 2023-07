Ιταλία: Σε πύρινο κλοιό αλλά και κακοκαιρίας η χώρα – Δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων ΦΩΤΟ

Στην Ιταλία οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν τέσσερις χιλιάδες επιχειρήσεις, μέσα σε αυτές τις τρεις τελευταίες ημέρες, για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας στις βόρειες περιφέρειες της χώρας και την πύρινη λαίλαπα από τις φωτιές στον Νότο.

Στο μεταξύ, ο δήμαρχος του Παλέρμο της Ιταλίας, ο Ρομπέρτο Λαγκάλα, δήλωσε ότι «οι τόσες εστίες από φωτιές των τελευταίων ημερών, δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρησμούς, για σοβαρότατα αδικήματα με τα οποία καταστρέφεται το περιβάλλον του νησιού».

Ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματταρέλα, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας της Σικελίας και του επανέλαβε ότι είναι στην διάθεση του ιδίου και των κατοίκων για κάθε παρέμβαση και πρωτοβουλία που θα μπορούσε να τους βοηθήσει από τις φωτιές σε μια τόσο δύσκολη στιγμή.

Οι λόφοι γύρω από την πόλη του Παλέρμο συνεχίζουν να φλέγονται και τα Canadair επιχειρούν για τρίτη ημέρα στην περιοχή. Το πύρινο μέτωπο πλησιάζει στον χώρο ταφής απορριμμάτων του Μπελολάμπο και ο κύριος στόχος των όλων προσπαθειών είναι να αποφευχθεί η καύση σκουπιδιών, κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία των κατοίκων.

