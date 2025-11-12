Ιταλία: Τραγωδία στην Τοσκάνη, νεκρό 2χρονο παιδί σε νηπιαγωγείο

Το παιδί έπαιζε στον κήπο του νηπιαγωγείου όταν συνέβη το δυστύχημα.

Ιταλία: Τραγωδία στην Τοσκάνη, νεκρό 2χρονο παιδί σε νηπιαγωγείο
12 Νοέ. 2025 21:36
Pelop News

Τραγωδία συγκλόνισε την Ιταλία σήμερα το πρωί, καθώς ένα 2χρονο παιδί απεβίωσε ενώ έπαιζε στον κήπο ενός νηπιαγωγείου στο Αρέτσο της Τοσκάνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί έτρεχε μαζί με άλλα παιδιά, όταν η μπλούζα του μπλέχτηκε με ένα κλαδί δέντρου, προκαλώντας σχεδόν ακαριαίο θάνατο.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ το προσωπικό του νηπιαγωγείου και οι οικογένειες των παιδιών βρίσκονται σε σοκ.

 

Πηγή: ΕΡΤnews

