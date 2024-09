Ιταλία: Ξεκινάει η δίκη για την δολοφονία φοιτήτριας με 70 μαχαιριές ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκινάει η δίκη για μια γυναικοκτονία με θύμα τελειόφοιτη πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα, δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της.

Η δολοφονία τον περασμένο Νοέμβριο της 22χρονης Τζούλια Τσεκετίν, φοιτήτριας Βιοϊατρικής Μηχανικής στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα, ήρθε να υπογραμμίσει το φαινόμενο της γυναικοκτονίας στην Ιταλία, όπου η μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων χάνουν τη ζωή τους στα χέρια των νυν ή των πρώην συντρόφων τους.

Ο κατηγορούμενος, Φιλίπο Τουρέτα, 22 ετών, έχει ομολογήσει ενώπιον δικαστή ότι δολοφόνησε την Τσεκετίν.

Giulia Cecchettin, al via il processo: il padre Gino arriva in tribunale a Venezia

(LaPresse) Il padre di Giulia Cecchettin, Gino, arriva in tribunale a Venezia per prendere parte alla prima udienza davanti alla Corte d’Appello del capoluogo veneto per il processo a Filippo… pic.twitter.com/hxE51xaW1U

— LaPresse (@LaPresse_news) September 23, 2024