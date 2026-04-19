Ιθάκη: Το sophisticated καταφύγιο της Πρωτομαγιάς

19 Απρ. 2026 11:30
Pelop News

Ενώ οι περισσότεροι «ψηφίζουν» Κυκλάδες για το πρώτο τριήμερο με άρωμα καλοκαιριού, υπάρχει μια γωνιά στο Ιόνιο που την Πρωτομαγιά μεταμορφώνεται σε έναν επίγειο παράδεισο ηρεμίας και ανεπιτήδευτου στυλ. Η Ιθάκη την Πρωτομαγιά δεν είναι απλώς ένας προορισμός· είναι μια δήλωση αισθητικής. Είναι το νησί όπου η έννοια του “slow living” βρήκε τον φυσικό της χώρο πολύ πριν γίνει hashtag στα social media.

Αν ψάχνετε για ξέφρενα beach bars, μάλλον χάσατε το πλοίο. Αν όμως αναζητάτε την πολυτέλεια της ηρεμίας, το βαθύ πράσινο που ακουμπάει σε τιρκουάζ νερά και εκείνη την αύρα της «επιστροφής» που μόνο ο Οδυσσέας μπορούσε να εκτιμήσει σωστά, συνεχίστε την ανάγνωση.

Στο γραφικό Βαθύ, ο επισκέπτης απολαμβάνει ήρεμες στιγμές δίπλα στο λιμάνι, με θέα το μικρό νησάκι Λαζαρέτο, ενώ μια βόλτα στα στενά αποκαλύπτει αυθεντικές εικόνες με ανθισμένες αυλές και παραδοσιακή αρχοντιά.

Καφές κάτω από τους ευκάλυπτους στην πλατεία, χαλαρή κουβέντα με τους ντόπιους και ανάγνωση εφημερίδας ή του αγαπημένου σας βιβλίου. Μην μείνετε μόνο παραλιακά. Χαθείτε στα στενά πίσω από την πρώτη γραμμή των σπιτιών. Θα βρείτε ολάνθιστες αυλές με τριανταφυλλιές και βουκαμβίλιες – το τέλειο φόντο για το «πιάσιμο» του Μάη.

Ανεβαίνοντας προς τα βόρεια, το Κιόνι και οι γύρω περιοχές προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες, όπου η παράδοση συναντά τη διακριτική πολυτέλεια.  Ένας παραδοσιακός οικισμός όπου τα ιστιοπλοϊκά δένουν μπροστά από τα τραπέζια των εστιατορίων. Το μεσημέρι της Πρωτομαγιάς στο Κιόνι έχει μια δική του ιεροτελεστία: φρέσκο ψάρι, ένα ποτήρι τοπικό λευκό κρασί και το βλέμμα να χάνεται στον ορίζοντα.

Για μια πιο εναλλακτική εμπειρία, η επίσκεψη στην Ανωγή Ιθάκης με το ιδιαίτερο τοπίο, αλλά και η θέα από την Παναγία Καθαριώτισσα, ολοκληρώνουν ιδανικά ένα ταξίδι που θυμίζει γιατί ο Οδυσσέας δεν έπαψε ποτέ να νοσταλγεί την πατρίδα του.

Τι να δοκιμάσετε στην Ιθάκη

Το φαγητό στην Ιθάκη είναι βιωματικό. Δεν είναι “fine dining” με την τυπική έννοια, αλλά η ποιότητα των υλικών το καθιστά premium.

Το must-eat του τριημέρου κοτόπουλο Τσερέπα. Μαγειρεύεται σε παραδοσιακή πήλινη γάστρα που σκεπάζεται με κάρβουνα. Το αποτέλεσμα; Κρέας που λιώνει στο στόμα.

Μην παραλείψετε επίσης να δοκιμάστε το παραδοσιακό ροβανί. Το τοπικό γλυκό που θα βρείτε κυρίως στον Σταυρό. Ρύζι, μέλι και ζάχαρη σε έναν συνδυασμό που θυμίζει σιροπιαστό χαλβά αλλά με πολύ πιο φίνα υφή.

