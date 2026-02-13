«Ήθελε να πάει να τραγουδήσει. Δεν τον αφήσαμε, του εξηγήσαμε ότι δεν πρέπει», ο γιατρός του Μαζωνάκη για την κατάστασή του

Ο γιατρός που παρακολουθεί τον Γιώργο Μαζωνάκη αναφέρθηκε στα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του. Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, με συμπτώματα πυρετού και κοιλιακού άλγους, ενώ το Σάββατο 14 Φεβρουάριου θα χειρουργηθεί, αφού εντοπίστηκε τυχαίο εύρημα χολολιθίασης.

Ο Χρήστος Ζαφειρίου εξήγησε ότι η ψυχολογική κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πολύ καλή. Όπως είπε μάλιστα, ο τραγουδιστής ζήτησε άδεια για να επιστρέψει στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζεται φέτος, με το ιατρικό προσωπικό να απορρίπτει κατηγορηματικά το αίτημά του.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ο γιατρός που παρακολουθεί τον τραγουδιστή ανέφερε: «Είναι πάρα πολύ καλά. Εισήχθη στο νοσοκομείο μας την Τρίτη. Ο έλεγχος έδειξε ότι έχει χολολιθίαση”. Μπήκε με διάγνωση γρίπη τύπου Α και το Σάββατο θα κάνει το χειρουργείο αυτής της χολολιθίασης, τις πέτρες στη χολή. Και αφαιρείται όλη η χοληδόχος κύστη και αφαιρείται λαπαροσκοπικά. Δεν πονάει όχι, αυτό είναι ένα τυχαίο εύρημα. Ήθελε χθες να πάει να τραγουδήσει. Δεν τον αφήσαμε, του εξηγήσαμε ότι δεν πρέπει».

