Ήττα για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, ΦΩΤΟ

Με 77-69 ηττήθηκε η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου εκτός έδρας από τη Ν. Κηφισιά σε παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της National League 1.

Διαιτητές: Πολάτογλου, Μαυρέλης και Τζανετάκης.

Τα 10λεπτα: 23-15, 41-30, 57-48, 77-69

Ν. Κηφισιά (Καρατζάς): Χαϊκάλης 5(1), Μάντσιτς, Σπανός, Σπυρόγλου 8(1), Καπρής 13(1), Παπανικολάου 13(2), Tβρντιτς 19(1), Κοντός 8, Παπανικολάου, Ζηρός 6(2), Μαραγκουδάκης 5

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 17(3), Μπαζίνας, Νεόφυτος, Καφέζας 17(1), Ρουμελιώτης 3, Γκαβασιάδης 8, Φραντζής 3(1), Καρατζάς 3(1), Κογιώνης 9, Αδαμόπουλος 7(1), Γκάτζιος 2.

