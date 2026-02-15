Ηττα σοκ για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ από τον Κολοσσό!

Τεράστια νίκη, τεράστιο διπλό με 102-97 για τον Κολόσσο επί του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom Center Athens στην 19η αγωνιστική της GBL. Τρίτη φετινή ήττα των πρασίνων στο πρωτάθλημα και εικόνα που προβληματίζει.

Ο Κολοσσός έκανε τη μεγάλη έκπληξη στην 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL και πήρε τεράστιο διπλό με 102-97 κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, κερδίζοντας για πρώτη φορά στα χρονικά στην έδρα των πρασίνων, που είχαν 25 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τους Ροδίτες στο σπίτι του μέχρι στιγμής.

Αυτή ήταν η τρίτη φετινή ήττα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στο πρωτάθλημα, αφού είχαν προηγηθεί εκείνες από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και από τον Άρη Betsson στο Αλεξάνδρειο. Προβληματισκός για την εικόνα του τριφυλλιού.

Για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη αυτή η -μάλλον αναπάντεχη νίκη- μπορεί να αποδειχθεί χρυσάφι στη μάχη της παραμονής στη μεγάλη κατηγορία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



