Καφές: Τι δείχνουν τα στοιχεία για την κατανάλωση 2-3 φλιτζανιών την ημέρα

Η μέτρια κατανάλωση καφέ φαίνεται να συνδέεται με οφέλη για διάφορες λειτουργίες του οργανισμού, σύμφωνα με ειδικούς στον χώρο της διατροφής. Όπως αναφέρεται σε σχετικές αναλύσεις, η πρόσληψη δύο έως τριών φλιτζανιών ημερησίως έχει συσχετιστεί με θετικές επιδράσεις στην καρδιαγγειακή υγεία, τη λειτουργία του εγκεφάλου και τον μεταβολισμό, υπό την προϋπόθεση ότι αποφεύγονται οι υπερβολές.

Η διατροφική αξία του καφέ

Πέρα από την καφεΐνη, ο καφές περιέχει φαινολικά οξέα και άλλες βιοδραστικές ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση. Οι ουσίες αυτές εξετάζονται για τον πιθανό ρόλο τους στην υποστήριξη της υγείας των αιμοφόρων αγγείων και της κυκλοφορίας του αίματος.

Το ρόφημα παρέχει επίσης μικρές ποσότητες καλίου, μαγνησίου και βιταμινών του συμπλέγματος Β. Σε συνδυασμό με τις πολυφαινόλες, τα συστατικά αυτά έχουν μελετηθεί σε σχέση με την καρδιαγγειακή λειτουργία, τη γνωστική απόδοση, τον μεταβολικό ρυθμό και τη νεφρική υγεία.

Η καφεΐνη, ως διεγερτική ουσία, συνδέεται με αυξημένη εγρήγορση, βελτίωση της συγκέντρωσης και ενίσχυση της φυσικής απόδοσης. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να επηρεάζει ήπια τον μεταβολισμό και την όρεξη.

Πιθανές συσχετίσεις με την υγεία

Μελέτες έχουν συσχετίσει την κατανάλωση δύο έως τριών φλιτζανιών καφέ ημερησίως με:

Βελτίωση δεικτών καρδιαγγειακής υγείας

Μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

Θετικές μεταβολές στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα

Συσχέτιση με καλή νεφρική λειτουργία

Παράλληλα, υπάρχουν δεδομένα που εξετάζουν πιθανή σύνδεση της τακτικής κατανάλωσης καφέ με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικών παθήσεων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον, καθώς και με μειωμένη πιθανότητα εκδήλωσης διαβήτη τύπου 2.

Όσον αφορά την αρτηριακή πίεση, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν σαφή σύνδεση της μέτριας κατανάλωσης (ένα έως τρία φλιτζάνια ημερησίως) με αυξημένες τιμές.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση υπερκατανάλωσης

Η αυξημένη πρόσληψη καφεΐνης μπορεί να συνοδεύεται από συμπτώματα όπως νευρικότητα, αϋπνία, ταχυκαρδία, άγχος ή γαστρεντερικές ενοχλήσεις. Η οξύτητα του καφέ ενδέχεται να επιβαρύνει άτομα με ευαισθησία στο στομάχι ή με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Η συστηματική και υψηλή κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση από την καφεΐνη. Σε περίπτωση απότομης διακοπής, έχουν καταγραφεί συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, κόπωση και ευερεθιστότητα.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε άτομα με αυξημένη ευαισθησία στην καφεΐνη ή με συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις. Για παράδειγμα, τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση καφέ σε άτομα με κολπική μαρμαρυγή παραμένουν αντικρουόμενα. Επιπλέον, το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων συστήνει στις εγκύους περιορισμό της καφεΐνης σε περίπου ένα φλιτζάνι καφέ ημερησίως.

Ποιο θεωρείται ασφαλές όριο

Οι ειδικοί τοποθετούν το ανώτατο όριο ημερήσιας πρόσληψης καφεΐνης στα 400 mg, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε τέσσερα φλιτζάνια καφέ των 240 ml. Η κατανάλωση του τελευταίου καφέ νωρίτερα μέσα στην ημέρα ή η επιλογή ντεκαφεϊνέ τις απογευματινές ώρες μπορεί να περιορίσει πιθανές διαταραχές ύπνου.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα πρόσθετα. Ζάχαρη, σιρόπια και κρέμες αυξάνουν τις θερμίδες και τα κορεσμένα λιπαρά, μεταβάλλοντας το διατροφικό προφίλ του ροφήματος. Οι πιο γλυκές εκδοχές προτείνεται να καταναλώνονται περιστασιακά.

Συνολικά, ο καφές μπορεί να ενταχθεί σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πρότυπο, εφόσον καταναλώνεται με μέτρο.

