Καύσιμα: Κρίσιμη συνάντηση Θεοδωρικάκου με πρατηριούχους για το πλαφόν, οι τιμές αμόλυβδης και diesel στην Πάτρα

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις κυβέρνησης και πρατηριούχων, με τη σημερινή συνάντηση (Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026) του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους των ομοσπονδιών ΟΒΕ και ΠΟΠΕΚ να θεωρείται καθοριστική. Αντικείμενο της συζήτησης είναι η διατήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ένα μέτρο που ο κλάδος υποστηρίζει ότι απειλεί τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ειδικά στην περιφέρεια.

Τα αιτήματα του κλάδου και το «αγκάθι» του ΦΠΑ

Οι βενζινοπώλες ζητούν την κατάργηση του ισχύοντος συστήματος (συγκεκριμένα λεπτά ανά τιμολόγιο) και την επιστροφή στον υπολογισμό βάσει ποσοστιαίου περιθωρίου κέρδους. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, το τρέχον μοντέλο:

Δεν συνυπολογίζει τις γεωγραφικές διαφοροποιήσεις κόστους.

Περιλαμβάνει τον ΦΠΑ εντός του πλαφόν, συμπιέζοντας το τελικό κέρδος σε ποσά που έχουν ήδη φορολογηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το πλαφόν ορίζει μέγιστο περιθώριο 12 λεπτών ανά λίτρο για τα πρατήρια (επί της τιμής προμήθειας), με ειδικές προσαυξήσεις για τις νησιωτικές περιοχές (έως 0,15€ στο Νότιο Αιγαίο) λόγω μεταφορικών.

Διχασμένος ο κλάδος για τις απεργίες

Παρά τις έντονες πιέσεις, το μέτωπο των κινητοποιήσεων εμφανίζεται κατακερματισμένο. Ο Σύνδεσμος Λέσβου έχει ήδη αποφασίσει απεργία διαρκείας, ενώ παρόμοιες εισηγήσεις εξετάζονται σε Κυκλάδες, Χίο και Ρέθυμνο. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη δεν καταγράφεται προς το παρόν τάση για συντονισμένη αποχή.

Οι μεγάλες αλυσίδες (Motor Oil, HelleniQ Energy), που ελέγχουν εκατοντάδες πρατήρια, δεν δεσμεύονται από συνδικαλιστικές αποφάσεις, διασφαλίζοντας την τροφοδοσία στην αγορά.

Εκτίναξη τιμών στα ταμπλό

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης ακρίβειας. Μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα:

Αμόλυβδη 95 οκτ.: Μέση τιμή στα 1,94€ (αύξηση 10,8%).

Diesel κίνησης: Άλμα 22,4% , με την τιμή στα 1,916€ .

Πετρέλαιο θέρμανσης: Εκτόξευση 26,4%, αγγίζοντας το 1,49€ ανά λίτρο.

Στην Πάτρα, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτ.) κινείται περίπου στο 1,90€ – 1,95€+ ανά λίτρο, ενώ το diesel κίνησης κυμαίνεται κοντά στο 1,70€ – 1,80€, με τις τιμές να παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις. Σε κάποια μάλιστα πρατήρια οι τιμές ξεπερνούν ήδη τα 2€/λίτρο για την αμόλυβδη.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης επιμένει ότι το μέτρο είναι προσωρινό (έως 30 Ιουνίου) και απαραίτητο για την προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας.

