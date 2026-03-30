Καύσιμα: Σε τροχιά ανόδου οι τιμές, πόσο έφτασε η αμόλυβδη στην Πάτρα

Το ράλι του αργού πετρελαίου, με το Brent να κινείται πάνω από τα 115 δολάρια, οδηγεί σε ανατιμήσεις στη χονδρική, ενώ οι τιμές στην αντλία παραμένουν υψηλές.

30 Μαρ. 2026 10:36
Pelop News

Οι τιμές των καυσίμων θα κινηθούν ανοδικά αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, καθώς το διεθνές ράλι του πετρελαίου συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Μετά από μια σύντομη περίοδο αποκλιμάκωσης που δεν μετακυλίστηκε πλήρως στον καταναλωτή, το αργό πετρέλαιο επανήλθε σε ανοδική τροχιά. Σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 115 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια. Την Παρασκευή το Brent είχε κλείσει στα 112,57 δολάρια.

Ως αποτέλεσμα, τα ελληνικά διυλιστήρια προμηθεύονται ήδη αργό σε υψηλότερες τιμές από την προηγούμενη Παρασκευή. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε νέες ανατιμήσεις τόσο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, με τις μέσες τιμές να κινούνται πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης,  η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφωνόταν στα 2,114 ευρώ το λίτρο και της αμόλυβδης στα 2,046 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης είχε ήδη ξεπεράσει το όριο των 2,10 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα.

Και στην Πάτρα σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, οι τιμές των καυσίμων στην περιοχή παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις.

Ειδικότερα οι μέσες τιμές στην Πάτρα διαμορφώνονται ως εξής:

  • Αμόλυβδη 95 οκτ.: Η μέση τιμή κυμαίνεται περίπου στα 2,052 €/λτ., με αρκετά πρατήρια εντός της πόλης να πωλούν από 1,98 € έως και πάνω από 2,00 €.
  • Diesel Κίνησης: Η μέση τιμή έχει σημειώσει σημαντική άνοδο και διαμορφώνεται στα 2,090 €/λτ., ξεπερνώντας σε πολλές περιπτώσεις την τιμή της απλής αμόλυβδης.

