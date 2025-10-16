Και επίσημα το δίδυμο Καραβίας-Νικολακόπουλος στο “τιμόνι” της Θύελλας

Και επίσημα το δίδυμο Καραβίας-Νικολακόπουλος στο "τιμόνι" της Θύελλας
16 Οκτ. 2025 12:53
Pelop News

Επιβεβαιώθηκε το σημερινό ρεπορτάζ της Πελοποννήσου σχετικά με τους αντικαταστάτες του Αλεξη  Σπηλιόπουλου στον πάγκο της Θύελλας η οποία πριν από λίγο ανακοίνωσε την έναρξη της  συνεργασίας με το προπονητικό δίδυμο Βύρωνα Καραβία και Θεόδωρο Νικολακόπουλο, με άμεσο συνεργάτη τον Γιώργο Νικολακόπουλο.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η διοίκηση της Θύελλας Πατρών ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με το προπονητικό δίδυμο Βύρωνα Καραβία και Θεόδωρο Νικολακόπουλο, με άμεσο συνεργάτη τον Γιώργο Νικολακόπουλο.

Το προπονητικό επιτελείο που οδήγησε με επιτυχία την ομάδα μας στην άνοδο στη Γ’ Εθνική, αναλαμβάνει εκ νέου τη τεχνική καθοδήγηση της ομάδας, με στόχο τη συνέχιση της ανοδικής πορείας και την καθιέρωση της ομάδας στις εθνικές κατηγορίες.

Η διοίκηση εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στις ικανότητες και στο ήθος του προπονητικού διδύμου, καθώς και στο σύνολο του τεχνικού επιτελείου, το οποίο έχει αποδείξει στην πράξη τη γνώση, τη συνέπεια και την αγάπη του για τον σύλλογο.

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία και μια νέα σεζόν γεμάτη επιτυχίες, με υγεία και ομαδικό πνεύμα».
