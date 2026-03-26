«Και με ενάμισι πόδι οφείλεις να αποτίσεις φόρο τιμής στην 25η Μαρτίου» συγκλονίζει ο Δήμαρχος που δίνει μάχη με τον καρκίνο

Μόλις 5 ημέρες μετά το χειρουργείο για τον καρκίνο ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης, επέστρεψε στο νησί και παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου. «Η Δευτέρα είναι εργάσιμη», ανέφερε και τόνισε πως «ακόμα και με ενάμισι πόδι οφείλεις να αποτίσεις φόρο τιμής» στην εθνική επέτειο.

Ο δήμαρχος κ. Σινάνης είχε υποβληθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου. «Χειρουργήθηκα την περασμένη Τετάρτη, επέστρεψα στον Άη Στράτη την Κυριακή και Δευτέρα ήμουν στο γραφείο. Από το νοσοκομείο κατευθείαν στο αεροδρόμιο, από το αεροδρόμιο Λήμνο και από εκεί με το καράβι Άη Στράτη. Η Δευτέρα είναι εργάσιμη», είπε ο κ. Σινάνης στην ΕΡΤ.

Οι δημότες τον υποδέχτηκαν «με πολλή αγάπη και στοργή». «Όλοι έρχονται, προσπαθούν να δώσουν το “παρών” και να πουν “ότι θέλεις εγώ είμαι εδώ να σε βοηθήσω”». «Ένα χειρουργείο στο πόδι προφανώς έχει δημιουργήσει κάποιες κινητικές δυσκολίες τις οποίες εντάξει, τις αντιμετωπίζουμε. Με πατερίτσες κυκλοφορώ, το πόδι είναι δεμένο με διάφορους νάρθηκες και προχωράμε, συνεχίζουμε. Δόξα τω Θεό πέρασε και η 25η Μαρτίου εχθές, δώσαμε το “παρών”, συμμετείχαμε ως οφείλαμε. Ακόμα και με ενάμισι πόδι οφείλεις να αποτίσεις φόρο τιμής», τόνισε.

«Επέλεξα μετά την επέμβαση να γυρίσω στο νησί. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να κάνεις αποθεραπεία», είπε μεταξύ άλλων. Ο κ. Σινάνης ανέφερε πως μετά τη διάγνωση με καρκίνο έκανε χημειοθεραπείες και «έπρεπε να αφαιρέσω τον όγκο από την κνήμη. Τώρα είμαι στο στάδιο της ανάρρωσης».

Ο καρκίνος «χτύπησε» σε «ένα “χαζό” σημείο που δεν του δίνεις σημασία. Τυχαία διαπίστωσα ότι είχα ένα πρήξιμο, νόμιζα πως ήταν θλάση, φλεγμονή, δεν έδινα σημασία. Κάποια στιγμή που είχε έναν πιο έντονο πόνο έκανα μαγνητική και εκεί φάνηκε η σοβαρότητα της κατάστασης».

«Έχουμε από πίσω οικογένειες, παιδιά, νομίζω είναι κρίμα για αυτούς και για τη δική σου τη ζωή»

«Είναι σημαντικό να μην βάζουμε τα προβλήματά μας κάτω από το χαλί. Δυστυχώς σήμερα και το νύχι να πονάει πρέπει να πας στον γιατρό. Δεν είναι κάτι να δαπανήσεις δύο μέρες σε 365, μία ημέρα ανά εξάμηνο για να ασχοληθείς με την υγεία σου. Έχουμε από πίσω οικογένειες, παιδιά, νομίζω είναι κρίμα για αυτούς και για τη δική σου τη ζωή», είπε.

Ο δήμαρχος είπε πως κατά τη διάρκεια των θεραπειών εργαζόταν «είτε από το σπίτι στην Αθήνα, είτε από το νοσοκομείο που δεν είχα τι να κάνω. Αλλά είναι άλλο πράγμα να βρίσκεσαι στον τόπο σου, στην έδρα σου με τους ανθρώπους τους οποίους έχεις μάθει να συνεργάζεσαι. Η αλήθεια είναι το να είσαι συνέχεια σε ένα τηλέφωνο ή να χρειάζεται η παρουσία σου και να μην μπορείς να την παρέχεις, νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι…».

«Τώρα θα είμαι εδώ για αρκετό διάστημα εδώ, θα περιμένω να περάσει το Πάσχα. Σίγουρα θα κάνουμε κάποιες ακτινοβολίες επομένως θα μεταβώ στην Αθήνα. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε να είναι και το τελευταίο στάδιο του Γολγοθά. Προτεραιότητα είναι να μπουν τα πράγματα σε σειρά, έχουμε σειρά έργων που πρέπει να υλοποιήσουμε. Προέχει η δημοπρασία του πρατηρίου υγρών καυσίμων, έχουμε τις σχολικές υποδομές, κάποια έργα τα οποία έχουν φτάσει σε στάδιο υλοποίησης. Και φυσικά να προετοιμαστούμε για την τουριστική σεζόν», είπε.

