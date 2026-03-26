Μαθητές στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου φώναζαν συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής!

Σύμφωνα με καταγγελία, πολίτες που τους παρακολουθούσαν έμειναν άφωνοι με τον προβληματισμό τους να είναι μεγάλος

Μαθητές στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου φώναζαν συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής!
26 Μαρ. 2026 17:33
Pelop News

Στον Βόλο συνέβη ένα περιστατικό που προβληματίζει αρκετά από όποια σκοπιά και να το δει κανείς, φέρεται ότι συνέβη κατά τη διάρκεια της παρέλασης της 25ης Μαρτίου, όταν μαθητές σύμφωνα με καταγγελία φώναξαν συνθήματα της Χρυσής Αυγής.

Όπως αναφέρει η καταγγελία, πολίτες που παρακολουθούσαν την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στον Βόλο έμεινα άφωνοι όταν άκουσαν μαθητές σχολείου να φωνάζουν συνθήματα υπερ της καταδικασμένης ως εγκληματική οργάνωση, Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με την επώνυμη καταγγελία που αναφέρει το gegonotanews.gr, το τελευταίο Λύκειο που παρήλασε πριν από τους Οδηγούς/ Προσκόπους, απάντησε με αυτόν τον τρόπο, σε μια μικρη ομάδα που φώναζε αντιπολεμικά συνθήματα, λέγοντας: «Αίμα Τιμή, Χρυσή Αυγή».

Ο πολίτης που κατέθεσε την καταγγελία ανέφερε πως μόνο ο ίδιος, μια κοπέλα με ένα μικρό αγοράκι εξέφρασαν αποτροπιασμό και όλοι οι άλλοι, χασκογελούσαν ακούγοντας τα συνθήματα, με την Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να παρεμβαίνει άμεσα.

Για το περιστατικό ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Δρ. Σωκράτης Σαβελίδης δηλώνει τα εξής σύμφωνα με το gegonotanews: «Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι συνθήματα υπέρ εγκληματικών οργανώσεων, υπέρ του σκοταδισμού και της μισαλλοδοξίας, και κατά των αξιών του ανθρωπισμού, δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση τους 13.000 μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Η παιδεία που παρέχεται στα σχολεία μας είναι βαθιά δημοκρατική και θεμελιωμένη στον σεβασμό προς τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του και τις πεποιθήσεις του, όπως αρμόζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα με ιστορική παρακαταθήκη τη Δημοκρατία και τον ανθρωπισμό.

Για το περιστατικό έχει ήδη δοθεί εντολή διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ η Διεύθυνση του σχολείου προβαίνει στη διεξοδική διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, έχουν ήδη κληθεί οι αρμόδιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης να συνδράμουν παιδαγωγικά, ενισχύοντας στους μαθητές και στις μαθήτριες τις αρχές της δημοκρατικής συνείδησης και της ενεργού πολιτειότητας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:40 Κεφαλογιάννη-Μάτσας: Κορυφώνεται η μεγάλη μάχη, να καταθέσουν τα παιδιά στο δικαστήριο ζητά η υπουργός, ΒΙΝΤΕΟ
19:31 Γιος δημοσιογράφου επιτέθηκε με τσεκούρι και τραυμάτισε αστυνομικό!
19:20 Ενεργά μέλη, υποστηρικτές και φίλοι στήριξαν το 2025 την Κοινο_Τοπία και τις δράσεις της
19:10 Λήμνος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το λιμάνι
19:00 Κιμ και Λουκασένκο σφράγισαν τη σύμπλευσή τους με νέα συνθήκη συνεργασίας
19:00 Μπα; Τώρα ο Παναγόπουλος είναι καθαρός;
18:58 Patras Half Marathon: Στόχος να ξεπεράσει τους 10.000 δρομείς
18:55 Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας: Σε πτωτική πορεία τα κρούσματα, μία απώλεια από Covid και 5 από γρίπη
18:52 Ρούτε: Βλέπει κοινό μέτωπο ανάμεσα σε Ιράν, Ρωσία, Κίνα και Βόρεια Κορέα
18:51 Βρισηίδα Ανδριώτου: «Είμαι πολύ καλά και πολύ ερωτευμένη»
18:41 «Ο Κλεομένης μας είπε να τρέξουμε. Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε», μαρτυρία για το φονικό στην Καλαμαριά
18:39 Ξεχωριστή βραδιά για τη Ρις Γουίδερσπουν: Το πάρτι γενεθλίων στο Νάσβιλ και το τρυφερό βίντεο
18:30 Πάτρα: Ετοιμάζεται μελέτη για την Κανακάρη – Η «τρύπα» και η αποκατάσταση
18:29 Τραγωδία στο Μπαγκλαντές: Λεωφορείο βυθίστηκε σε ποταμό και άφησε πίσω του δεκάδες θύματα
18:20 «Και με ενάμισι πόδι οφείλεις να αποτίσεις φόρο τιμής στην 25η Μαρτίου» συγκλονίζει ο Δήμαρχος που δίνει μάχη με τον καρκίνο
18:15 Γαλλικό δικαστήριο επέβαλε 18 χρόνια κάθειρξη στον Ταρίκ Ραμαντάν για τρεις βιασμούς
18:09 Αναδιώτης για Οδοντωτό:«Κορύφωση της αδιαφορίας για την ασφάλεια των πολιτών και την τοπική οικονομία»
18:07 Ανακατατάξεις στο ANT1+: Alter Ego και Motor Oil αποκτούν θέση στο μετοχικό σχήμα
18:00 Πολύνα Γκιωνάκη στην «Π»: «Λέω “όχι” στις φτηνές συνταγές»
17:58 Νέες αιχμές Τραμπ για Χέγκσεθ: «Δεν θέλει να κλείσει αυτό το μέτωπο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ