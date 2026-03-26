Δίκη Τεμπών: Γιατί «έπηξε» η αίθουσα στην πρώτη συνεδρίαση – Η διαδικασία και το παράδειγμα της Αχαϊκής

Τα μεγέθη είναι ανόμοια, άρα και η όποια σύγκριση χαρακτηρίζεται εκ προοιμίου επισφαλής. Αναφερόμαστε στη δυνατότητα όσον αφορά τη χωροθεσία μιας αίθουσας, όπου εκδικάζεται μια πολύκροτη δίκη. Θα επιχειρήσουμε, ωστόσο, να παραθέσουμε κάποια μεγέθη, διότι εκτιμάμε ότι έστω και ακολουθώντας την οδό της επισφάλειας μπορούμε να φτάσουμε σε μερικές διαπιστώσεις και κυρίως να προβλέψουμε την «ατμόσφαιρα» της δίκης των Τεμπών ενόσω θα εξελίσσεται τον επόμενο καιρό.

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Και στο παρελθόν εκδικάστηκαν υποθέσεις με τεράστιο ενδιαφέρον, χωρίς να τεθεί τότε ζήτημα χωροθεσίας και ταξιθεσίας των παραγόντων μιας δίκης. Η συγκεκριμένη, ωστόσο, της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών διαφέρει από κάθε προηγούμενη και δικαίως έχει χαρακτηριστεί η «δίκη του αιώνα». Η διαφορά οφείλεται σε δύο παράγοντες. Κατά πρώτον, στην υποψιασμένη ελληνική κοινωνία, που απογοητεύτηκε και εξοργίστηκε από την έκβαση της πρόσφατης δίκης για την πυρκαγιά στο Μάτι με τους 104 νεκρούς. Κατά δεύτερον, διότι θύματα της ανείπωτης τραγωδίας των Τεμπών ήταν παιδιά, φοιτητές στη συντριπτική τους πλειοψηφία και πόνεσε αφάνταστα ο χαμός τους, καθότι οι απώλειες νέων ανθρώπων δεν αντέχονται, κακά τα ψέματα.

ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, πριν τρεις μέρες ξεκίνησε (δυστυχώς με τους χειρότερους οιωνούς…) η δίκη του αιώνα σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα της Λάρισας. Είναι γνωστά όλα τα παρατράγουδα της πρώτης ημέρας. Παρατηρήθηκε συνωστισμός, προπηλακίστηκαν δυο-τρεις κατηγορούμενοι, διάδικοι δικηγόροι αντί να κάθονται στα έδρανά τους βρέθηκαν σε κενές θέσεις του… εδωλίου, ενώ το χείριστο όλων ήταν ότι επιδείχθηκε μεγάλη ασέβεια στους συγγενείς των θυμάτων.

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Αυτή η οικτρή κατάσταση σχολιάστηκε αναλόγως απ’ όλους τους παράγοντες της δίκης, από τα ΜΜΕ και απ’ όλα τα κόμματα. Ολοι όμως, σχεδόν υποκρίθηκαν, εκμεταλλευόμενοι το απαράδεκτο πράγματι αλαλούμ. Αφενός ουδείς σκέφτηκε από τους έχοντες την ευθύνη της ευταξίας να «κοντρολάρει» τους εισερχόμενους στο κτίριο και ο καθείς να πάρει τη θέση του και αφετέρου οι επικριτές μόνο για οφέλη νοιάζονταν…

Πλέον ο γέγονε, γέγονε και τίθενται τα ερωτήματα: Την επομένη κι όλες τις άλλες φορές θα συμβούν τα ίδια; Είναι τελικά ακατάλληλη η συγκεκριμένη αίθουσα, που κατά τ’ άλλα μπορεί να φιλοξενήσει 450 κατηγορούμενους, διάδικους, συγγενείς θυμάτων και εκπροσώπους ΜΜΕ;

ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ

Φρονούμε ότι είναι υπερβολική κάθε προεξόφληση περί ακαταλληλότητας. Διότι μετά και την δεύτερη συνεδρίαση της 1η Απριλίου, οπότε θα δηλωθούν οι παραστάσεις των 200 δικηγόρων και θα ταυτοποιηθούν οι 352 μάρτυρες, θα έρθει η διαδικασία σε «ελεγχόμενα κυβικά». Δηλαδή, δεν πρόκειται σε κάθε δικάσιμο να είναι όλες κι όλοι (κατηγορούμενοι, δικηγόροι, μάρτυρες, συγγενείς) παρόντες. Κάτι τέτοιο συνέβη και στην προηγηθείσα δίκη για την πυρκαγιά στο Μάτι.

Η ΑΧΑΪΚΗ

Ανάλογη, τηρουμένων των αναλογιών, ήταν η παρουσία των διαδίκων και των ενδιαφερομένων στη δίκη της Αχαϊκής Τράπεζας, εδώ στην Πάτρα, με τους 88 κατηγορούμενους, τους διπλάσιους συνήγορους υπεράσπισης και τους 4.000 ενδιαφερόμενους μεριδιούχους της Τράπεζας… Στην εναρκτήρια συνεδρίαση αποδείχθηκε πολύ μικρή η αίθουσα και εκφράστηκαν αμφιβολίες για την ομαλή συνέχιση της δίκης, που δεν δικαιώθηκαν.

Χωρίς φυσικά να εξισώνονται οι αναλογίες, το ίδιο βασίμως εικάζουμε ότι θα συμβεί και με τη δίκη των Τεμπών. Δεν νοείται, άλλωστε, να μην κυλήσει σε αξιοπρεπή πλαίσια μια τέτοια διαδικασία…

