Και ο Χρήστος Σουγλέρης με τον Αντώνη Κουνάβη

Μια ακόμα υποψηφιότητας παρουσίασε πριν από λίγο ο υποψήφιος πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας Αντώνης Κουνάβης ο οποίος έκανε γνωστό ότι στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Χρήστος Σουγλέρης.

Η ανακοίνωση του Αντώνη Κουνάβη αναφέρει: «Ο γνωστός συνδικαλιστής, Χρήστος Σουγλέρης, συμπαρατάσσεται, επίσης, με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, θέτοντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Ο Χρήστος Σουγλέρης υπηρετεί πιστά τη ΝΔ επί 45 συναπτά έτη. Το 1990 έγινε μέλος της ΟΝΝΕΔ Αχαϊας, καθώς και μέλος της διοίκησης της, την περίοδο 1990 – 1993, ενώ παραμένει ενεργό στέλεχος της παράταξης.

Παράλληλα, ο Χρήστος Σουγλέρης έχει να επιδείξει μια πλούσια συνδικαλιστική δράση. Είναι πρόεδρος της ΔΑΚΕ εργαζομένων του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» και αντιπρόεδρος του σωματείου τους, «Ιπποκράτης».

Επιπλέον, έχει οριστεί από τη Γραμματεία του Συνδικαλιστικού Τομέα της ΝΔ υπεύθυνος συντονιστής της ΔΑΚΕ για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στους νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Άρτας, Λευκάδας και Πρέβεζας.

Στον Χρήστο Σουγλέρη πιστώνεται η πρωτιά της ΔΑΚΕ στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων των εργαζομένων του νοσοκομείου «Ανδρέας» στην ΠΟΕΔΗΝ, με ποσοστό 47% και επτά έδρες.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Χρήστος Σουγλέρης έχει διατελέσει τέσσερις φορές σύμβουλος στο Δ.Σ. της ΠΟΕΔΗΝ, καθώς επίσης αντιπρόεδρος και γραμματέας του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αχαϊας.

Εκτός, όμως, από την πλούσια συνδικαλιστική δράση του, ο Χρήστος Σουγλέρης έχει να επιδείξει μια μεγάλη διαδρομή στον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου, με σημείο αναφοράς την αγαπημένη του ομάδα, ΑΟ Ρωμανός, τη φανέλα της οποίας τίμησε ως ποδοσφαιριστής, έχοντας διατελέσει και πρόεδρος της. Σημαντική δε είναι η συνεισφορά του και στην ανάδειξη νέων ποδοσφαιρικών ταλέντων.

Σε δήλωσή του για τη στήριξή του στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, ο Χρήστος Σουγλέρης αναφέρει τα ακόλουθα: «Στηρίζω με θέρμη και πίστη τον Αντώνη Κουνάβη για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, γιατί είναι ένας άνθρωπος με αποδεδειγμένη πορεία, εντιμότητα και συνέπεια. Ο Αντώνης ξέρει να ενώνει, να εμπνέει και να δίνει πνοή στη βάση της παράταξής μας.

Σε μια εποχή που η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται στελέχη με ήθος, δράση και ανιδιοτελή προσφορά, ο Αντώνης ξεχωρίζει. Είναι δίπλα στους πολίτες, κοντά στα μέλη μας, έχει όραμα και έχει κάνει τη ΔΕΕΠ ανοιχτή, δυναμική και ουσιαστική.

Είμαι πεπεισμένος ότι, με τον Αντώνη στο τιμόνι, η ΔΕΕΠ θα συνεχίσει να αποτελεί πρότυπο λειτουργίας, ενότητας και δημιουργικότητας για όλη τη χώρα.

Γι’ αυτό και τον στηρίζω αποφασιστικά. Γιατί θέλουμε μια Νέα Δημοκρατία δυνατή – από τη βάση ως την κορυφή!»

