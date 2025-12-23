Και ο Κωνσταντίνος Σταμούλης στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας

Ο Αθηνόδωρος Αιγίου ετοιμάζεται πυρετωδώς για τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας στις 18 Ιανουαρίου και ήδη ανακοινώνονται σπουδαίοι αθλητές που θα πάρουν μέρος στη διοργάνωση. Το τελευταίο όνομα που έγινε γνωστό ότι θα συμμετάσχει στον αγώνα-θεσμό είναι εκείνο του Αγρινιώτη Κωνσταντίνου Σταμούλη, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους μαραθωνοδρόμους της χώρας μας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Αθηνόδωρου: «Είναι τιμή και χαρά για τον σύλλογό μας και για την πόλη μας να καλωσορίζουμε στον Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Ιδιαίτερη χαρά, όμως, μας γεμίζει η παρουσία και η υποδοχή στο Αίγιο, τόσο στις 17/1, όπου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γιορτή μας, όσο και στις 18/1, στον αγώνα του Ημιμαραθωνίου, του Πρωταθλητή Ελλάδας στα 10 km για το 2024 και ενός εκ των κορυφαίων μαραθωνοδρόμων της χώρας μας, αθλητή του Γ.Α.Σ. Αγρινίου, Κωνσταντίνο Σταμούλη. Τον καλωσορίζουμε θερμά και του ευχόμαστε καλή επιτυχία!».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



