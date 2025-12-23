Και ο Κωνσταντίνος Σταμούλης στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας

Ο Αθηνόδωρος Αιγίου έκανε γνωστό ότι ο Κωνσταντίνος Σταμούλης θα πάρει μέρος στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου στο Αίγιο.

Ο Αθηνόδωρος Αιγίου ετοιμάζεται πυρετωδώς για τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας στις 18 Ιανουαρίου και ήδη ανακοινώνονται σπουδαίοι αθλητές που θα πάρουν μέρος στη διοργάνωση. Το τελευταίο όνομα που έγινε γνωστό ότι θα συμμετάσχει στον αγώνα-θεσμό είναι εκείνο  του Αγρινιώτη Κωνσταντίνου Σταμούλη, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους μαραθωνοδρόμους της χώρας μας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Αθηνόδωρου: «Είναι τιμή και χαρά για τον σύλλογό μας και για την πόλη μας να καλωσορίζουμε στον Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Ιδιαίτερη χαρά, όμως, μας γεμίζει η παρουσία και η υποδοχή στο Αίγιο, τόσο στις 17/1, όπου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γιορτή μας, όσο και στις 18/1, στον αγώνα του Ημιμαραθωνίου, του Πρωταθλητή Ελλάδας στα 10 km για το 2024 και ενός εκ των κορυφαίων μαραθωνοδρόμων της χώρας μας, αθλητή του Γ.Α.Σ. Αγρινίου, Κωνσταντίνο Σταμούλη. Τον καλωσορίζουμε θερμά και του ευχόμαστε καλή επιτυχία!».

