«Καίει λεφτά» το ρεζερβουάρ: «Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων, πού έφτασαν στην Πάτρα

10 Μαρ. 2026 8:50
Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν έντονη αστάθεια τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, αγγίζοντας τα 118 δολάρια το βαρέλι το πρωί και υποχωρώντας στα 88 δολάρια το απόγευμα. Παρά την πτώση, οι τιμές λιανικής καυσίμων στην Ελλάδα αναπροσαρμόστηκαν άμεσα προς τα πάνω, με αποτέλεσμα μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα να καταγραφούν αυξήσεις έως 21 λεπτά το λίτρο, σύμφωνα με τα επίσημα δελτία τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 (πριν την έναρξη της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο) έως την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αυξήθηκε από 1,75€ σε 1,83€/λίτρο (+0,08€), ενώ το πετρέλαιο κίνησης (diesel) από 1,56€ σε 1,77€/λίτρο (+0,21€). Το πετρέλαιο θέρμανσης ανέβηκε από 1,18€ σε 1,36€/λίτρο (+0,18€).

Η μεγαλύτερη ανατίμηση στο diesel οφείλεται στη χρήση του σε θέρμανση, ναυτιλία, φορτηγά, γεωργικά μηχανήματα και βιομηχανική παραγωγή, ενώ η ζήτηση παραμένει υψηλή.

Οι τιμές στην Πάτρα

Να σημειωθεί ότι οι σημερινές τιμές των καυσίμων στην Πάτρα κυμαίνονται για την αμόλυβδη 95 οκτ. από 1,750€ έως 1,909€/λίτρο και το diesel kίνησης από 1,540€ έως 2,029€/λίτρο.

Τα φθηνότερα πρατήρια (Αμόλυβδη 95) στην Πάτρα 

  • Νέα Εθνική Οδός Πατρών-Αθηνών 6-8 Τιμή: 1,750€/λίτρο
  • Γεροκωστοπούλου 12, Πάτρα (Κέντρο) Τιμή: 1,770€ /λίτρο
  • Πατρών Κλάους 53 & Οινούσσων Τιμή: 1,770€

Άλλες οικονομικές επιλογές στην Πάτρα:

  • Ακρωτηρίου 369, Πάτρα –> 1,774€/λίτρο
  • Λεωφ. Γ. Παπανδρέου –> 79 1,774€/λίτρο

Στα ύψη στα νησιά

Σε νησιωτικές περιοχές των Κυκλάδων έχουν ήδη καταγραφεί τιμές άνω των 2 ευρώ/λίτρο:

  • Αμόλυβδη: Μήλος 2,350€, Κύθνος 2,195€, Σαντορίνη 2,189€, Σίφνος 2,184€, Πάρος 2,175€
  • Πετρέλαιο κίνησης: Μήλος 2,410€, Σίφνος 2,194€, Κύθνος 2,179€, Πάρος 2,170€, Σαντορίνη 2,119€

Έτσι για ρεζερβουάρ 80 λίτρων:

  • Αμόλυβδη: Από 140€ (27/2) σε 146,4€ (8/3) → +6,4€
  • Πετρέλαιο κίνησης: Από 124,8€ (27/2) σε 141,6€ (8/3) → +16,8€

Για μεγαλύτερες δεξαμενές (π.χ. φορτηγά ή θέρμανση 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης) η επιβάρυνση φτάνει τα 180€ επιπλέον.

Οι ανατιμήσεις στις τιμές λιανικής ακολούθησαν ακαριαία την άνοδο των διεθνών τιμών, ενώ η αποκλιμάκωση αναμένεται να μεταφερθεί με μεγαλύτερη καθυστέρηση, όπως συνηθίζεται σε περιόδους πτώσης.

